У водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі та нафтовий танкер

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Іспанії.

Зазначається, що протягом пʼяти днів за російськими десантними кораблями "Іван Грен" і "Олександр Отраковський", а також танкером "Кола" в територіальних водах Іспанії стежили іспанські патрульні судна Atalaya та Vigía.

Так, 21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова. Після ідентифікації іспанський корабель слідував за ними до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став фрегат Bartolomeu Dias.

З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía.

Зокрема, іспанське патрульне судно виконувало завдання морського спостереження й безпеки, спостерігаючи за лінією морського руху, що з’єднує мис Сан-Вісенте з Гібралтарською протокою.

Про інциденти в межах "операції з морського спостереження і безпеки" ВМС Іспанії не повідомлялось.