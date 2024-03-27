У водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі та нафтовий танкер
Протягом 21-26 березня патрульні катери військово-морських сил Іспанії виявили у територіальних водах країни два російські десантні кораблі й нафтовий танкер
Про це інформує пресслужба міністерства оборони Іспанії.
Зазначається, що протягом пʼяти днів за російськими десантними кораблями "Іван Грен" і "Олександр Отраковський", а також танкером "Кола" в територіальних водах Іспанії стежили іспанські патрульні судна Atalaya та Vigía.
Так, 21 березня патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів на північному заході півострова. Після ідентифікації іспанський корабель слідував за ними до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став фрегат Bartolomeu Dias.
З 23 по 26 березня за російськими кораблями, які проходили через води Кадіської затоки, стежило судно Vigía.
Зокрема, іспанське патрульне судно виконувало завдання морського спостереження й безпеки, спостерігаючи за лінією морського руху, що з’єднує мис Сан-Вісенте з Гібралтарською протокою.
Про інциденти в межах "операції з морського спостереження і безпеки" ВМС Іспанії не повідомлялось.
- Нагадаємо, Сили оборони 24 березня атакували ракетою "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який російські окупанти вкрали у України у 2014 році під час анексії Криму. Також українські військові уразили розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".
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