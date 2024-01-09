У ворота Білого дому врізалася автівка: водія затримали

Про це повідомив речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі в соцмережі Х.

"Близько 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій затриманий, ми з’ясовуємо причину і характер зіткнення", - написав він.

Як повідомляє телеканал NBC, на місці події працюють поліціянти, пожежники та медики. Ознак загроз в автомобілі не виявили. Також немає даних про постраждалих.

Поліція Вашингтона перевірила та відвезла автомобіль, але водій залишається під вартою.

Зазначається, що президент США Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста. У службі безпеки не повідомили, чи це була проста аварія, чи цілеспрямована атака на будівлю.

В останні роки огорожу Білого дому модернізували, зокрема вона стала вищою. У 2021 році її зробили майже у чотириметрову висоту з ширшими і міцнішими опорами, щоб спробувати перешкодити стрибунам перелазити через неї.