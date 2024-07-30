"Україна має капітулювати, а більшість лідерів ЄС стрибають під барабанний дріб Брюсселя": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 29 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 24 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 29 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція.
Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон заявив: "Так, він (Зеленський, – ред.) намагається прийти до політичного врегулювання. Але я не думаю, що це тема для обговорення. Врегулювання просте – капітуляція. Капітуляція. А росіяни вже будуть із цим розбиратися".
Спростування: Джонсон дезінформує іноземну аудиторію, намагаючись створити враження, що Україна не має іншого вибору, окрім капітуляції. Насправді єдиний спосіб закінчити війну – це припинення країною-агресоркою своєї загарбницько-терористичної місії в Україні.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Коли конфлікт в Україні закінчиться, більшість "лідерів" ЄС будуть викриті як войовниче налаштовані васали, що стрибають під брюссельський барабанний дріб".
Спростування: Такі маніпулятивні заяви спрямовані на дискредитацію партнерів України, які допомагають їй боротися з російською агресією. Єдиною войовниче налаштованою стороною в цьому конфлікті є Росія – країна, яка невиправдано напала на Україну і прагне знищити український народ.
- 20 липня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейк про нібито вінницьку виховательку, яка за розмови російською мовою вимила дитині рот з милом.
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