За версією ЦПД при РНБО України, 29 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція.

Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон заявив: "Так, він (Зеленський, – ред.) намагається прийти до політичного врегулювання. Але я не думаю, що це тема для обговорення. Врегулювання просте – капітуляція. Капітуляція. А росіяни вже будуть із цим розбиратися".

Спростування: Джонсон дезінформує іноземну аудиторію, намагаючись створити враження, що Україна не має іншого вибору, окрім капітуляції. Насправді єдиний спосіб закінчити війну – це припинення країною-агресоркою своєї загарбницько-терористичної місії в Україні.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Коли конфлікт в Україні закінчиться, більшість "лідерів" ЄС будуть викриті як войовниче налаштовані васали, що стрибають під брюссельський барабанний дріб".

Спростування: Такі маніпулятивні заяви спрямовані на дискредитацію партнерів України, які допомагають їй боротися з російською агресією. Єдиною войовниче налаштованою стороною в цьому конфлікті є Росія – країна, яка невиправдано напала на Україну і прагне знищити український народ.