В Іспанії жертви домагань представників РКЦ отримають компенсацію

Про це повідомляє AP.

"Іспанія сьогодні схвалила план, спрямований на відшкодування та економічну компенсацію жертвам сексуального насильства, скоєного людьми, пов’язаними з католицькою церквою", - йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланьос заявив, що план базується на рекомендаціях у звіті омбудсмена Іспанії, який опублікували минулого року.

Згідно зі звітом омбудсмена, приблизно 440 тисяч дорослих могли стати жертвами сексуального насильства в Іспанії з боку людей, пов’язаних з церквою, і що приблизно половину цих правопорушень могли скоїти священники.

Урядовець зауважив, що уряд сподівається реалізувати план протягом наступних чотирьох років у співпраці з церквою. Також, проєкт передбачатиме безкоштовну правову допомогу усім жертвам сексуального насильства та посилить профілактичний нагляд у школах.

Жодних подробиць про те, якою буде майбутня фінансова компенсація, не оприлюднили.

Водночас конференція єпископів Іспанії вже відхилила цей план, заявивши, що він "засуджує усю церкву... та стосується лише частини проблеми".