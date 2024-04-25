В Іспанії жертви домагань представників РКЦ отримають компенсацію
Влада Іспанії схвалила план, спрямований на відшкодування та економічну компенсацію жертвам сексуального насильства, скоєного представниками католицької церкви
Про це повідомляє AP.
"Іспанія сьогодні схвалила план, спрямований на відшкодування та економічну компенсацію жертвам сексуального насильства, скоєного людьми, пов’язаними з католицькою церквою", - йдеться у повідомленні.
Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланьос заявив, що план базується на рекомендаціях у звіті омбудсмена Іспанії, який опублікували минулого року.
Згідно зі звітом омбудсмена, приблизно 440 тисяч дорослих могли стати жертвами сексуального насильства в Іспанії з боку людей, пов’язаних з церквою, і що приблизно половину цих правопорушень могли скоїти священники.
Урядовець зауважив, що уряд сподівається реалізувати план протягом наступних чотирьох років у співпраці з церквою. Також, проєкт передбачатиме безкоштовну правову допомогу усім жертвам сексуального насильства та посилить профілактичний нагляд у школах.
Жодних подробиць про те, якою буде майбутня фінансова компенсація, не оприлюднили.
Водночас конференція єпископів Іспанії вже відхилила цей план, заявивши, що він "засуджує усю церкву... та стосується лише частини проблеми".
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