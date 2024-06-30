Вибори без вибору: сходознавець Якубович аналізує кандидатів у президенти Ірану

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З Масуда Пезешкяна такий самий реформатор, як свого часу з Дмитра Медведєва при Путіні. Це дуже хитра технологія, яку провів особисто Алі Хаменеї, верховний лідер. Явка на виборах дуже низька, менш як 50%. Щороку вона падає, бо люди бачать, що вибори проходять - нічого не змінюється. Відповідно, необхідно було підсунути якогось кандидата, який нібито прямо не пов’язаний з владою і пропонує демократичні гасла - про права жінок, етнічних меншин. Він за походженням азербайджанець, наполовину іранець, був міністром охорони здоров’я і воював в ірано-іракській війні, тобто ветеран, патріот - чому б таку людину не поставити на посаду президента Ірану", - пояснює Якубович.

За словами сходознавця, його опонентом є прихильник традиційної політики Саїд Джалілі.

"Тут поставили на двох кандидатів, який би не пройшов, в цьому випадку він буде цілком і послідовно триматися курсу аятоли (верховний лідер, є найвищою посадовою особою в Ірані, яка має значний вплив на всі основні політичні рішення, - ред.), але народ вхопився за Масуда Пезешкяна, мовляв, такий демократ, кращий за провладного Джалілі. Тобто вибори без вибору, на яких є досить велика фікція. Тим більше, що в різний час він демонстрував так само погляди, наприклад, лояльність до складів революції, показувався в їхньому однострої й так далі, без цього ніяк. Відповідно, зараз, коли будуть вибори, хто б там не переміг - ніяких змін не буде", - наголосив кандидат історичних наук.

Якубович додав, що Іран так само продовжуватиме будувати стратегічний договір з Росією, пропри результати виборів.

"Інше питання - які заходи тиску на Іран використає Захід, конкретно це санкції, фізичні операції в самому Ірані, які неодноразово відбувалися з недопущення створення ядерної зброї й інші методики. Я, очевидно, істотних змін не очікую, бо попри зміну облич система залишається тією ж самою і досить стабільною", - підсумував науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету.

Що передувало

21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово. Рішення було прийнято після того, як 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.

В Ірані відбудеться другий тур дострокових президентських виборів 5 липня на тлі рекордно низької явки виборців. Станом на 29 червня було підраховано голоси на 58 640 виборчих дільницях у 482 містах Ірану, загалом було подано 24 535 185 бюлетенів.

За підрахунками, результати такі:

Масуд Пезешкян - 10 415 991 голос

Саїд Джалілі - 9 473 298 голосів

Мохаммад Багер Галібаф - 3 383 340 голосів

Мостафа Пурмохаммаді - 206 397 голосів.

З огляду на те, що жоден із кандидатів не набрав більшості голосів, вибори перейдуть до другого туру.

Згідно з результатами, лідирує реформатор Масуд Пезешкян, колишній міністр охорони здоров'я, випередивши Саїда Джалілі, колишнього учасника переговорів з ядерної програми.

Попри те, що Пезешкян набрав більше голосів, йому все ще не вистачає до необхідних 50% голосів для вирішальної перемоги в першому турі виборів.