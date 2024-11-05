Вибори в США: у штатах відкрилися перші виборчі дільниці

Про це повідомляє CNN.

О 6 ранку за місцевим часом (о 13:00 за Києвом) виборчі дільниці відкрилися у штатах Коннектикуті, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Нью-Гемпширі та Вірджинії. З 6:30 працюють дільниці в Північній Кароліні, Огайо, Західній Вірджинії.

Водночас маленьке містечко Діксвіл Нотч у Нью-Гемпширі проголосувало за президента опівночі та вже оголосило результати: кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп набрали по три голоси. Згідно з десятирічною традицією, мешканці Діксвіл Нотч голосують першими в США.

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О 7 ранку за місцевим часом розпочали відкривати дільниці для мешканців зокрема Індіани, Кентуккі, Флориди, Джорджії, Нью-Гемпширі, Іллінойсі, Індіани, Канзасі, Луїзіані, Мічигану, Міссурі, Пенсильванії та Південної Кароліни.

Водночас CNN додає, що о 8 ранку за американським часом виборці можуть завітати на дільниці зокрема в штатах Аризона, Айова, Міннесота, Міссісіпі, Північна Дакота, Південна Дакота, Техас і Вісконсин.