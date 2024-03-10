Влада РФ стверджує, що поблизу Санкт-Петербурга був знищений безпілотник
У Ленінградській області неподалік російського Санкт-Петербурга був зафіксований БПЛА літакового типу. Російська влада стверджує, що його знищили
Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
"Постами спостереження біля Ленінградської області виявлено безпілотний літальний апарат літакового типу. Було введено режим закриття повітряного простору. Силами ППО об'єкт знищено у районі селища Форносово Тосненського району", - написав він.
Дрозденко додав, що жертв та руйнувань немає.
- Уночі та вранці неділі, 10 березня, у Росії заявили про атаку безпілотників на територію РФ та нібито збиття чотирьох дронів над Білгородською областю.
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