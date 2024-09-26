"Якби я був президентом, я б сказав, що ми розіб'ємо Іран в пух і прах": Трамп відреагував на погрози вбити його

Про це пише ABC News.

На мітингу в Північній Кароліні Дональд Трамп різко попередив Іран про те, що він буде робити, якщо стане президентом.

"Якби я був президентом, я б повідомив країні, що загрожує, - у цьому випадку Ірану, - якщо ви зробите щось, щоб завдати шкоди цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста та саму країну в пух і прах", - заявив Трамп.

"Погроз більше не буде. Але зараз у нас немає такого керівництва, потрібних людей, потрібних лідерів", - додав експрезидент.