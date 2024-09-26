"Якби я був президентом, я б сказав, що ми розіб'ємо Іран в пух і прах": Трамп відреагував на погрози вбити його
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та хаосу в країні
Про це пише ABC News.
На мітингу в Північній Кароліні Дональд Трамп різко попередив Іран про те, що він буде робити, якщо стане президентом.
"Якби я був президентом, я б повідомив країні, що загрожує, - у цьому випадку Ірану, - якщо ви зробите щось, щоб завдати шкоди цій людині, ми рознесемо ваші найбільші міста та саму країну в пух і прах", - заявив Трамп.
"Погроз більше не буде. Але зараз у нас немає такого керівництва, потрібних людей, потрібних лідерів", - додав експрезидент.
- Співробітники американської розвідки поінформували кандидата у президенти США Дональда Трампа про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його.
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