З вересня українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до шкіл, - міносвіти Польщі

Про це заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха, пише "Радіо Свобода".

За її словами, після міжурядових консультацій з українськими колегами стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", - сказала Муха.

Планується, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.