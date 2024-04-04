З вересня українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до шкіл, - міносвіти Польщі
З нового навчального року всі українські діти-біженці будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл У Польщі. Відповідний закон уже на завершальному етапі
Про це заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха, пише "Радіо Свобода".
За її словами, після міжурядових консультацій з українськими колегами стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти.
"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", - сказала Муха.
Планується, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів з України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.
- Польща планує надати біженцям з України, які мають статус UKR, право отримати посвідки на тимчасове проживання (карти тимчасового побиту).
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