За 60 років населення Землі зросте до 10,3 млрд, - ООН
До середини 2080-х років населення Землі зросте до 10,3 млрд людей, а потім знизиться до 10,2 млрд
Про це повідомляє Science Alert з посиланням на звіт ООН "Перспективи народонаселення світу 2024".
У звіті зазначається, що наразі чисельність населення нашої планети становить 8,2 млрд людей, але впродовж наступних 60 років вона збільшиться до 10,3 млрд, а до кінця століття зменшиться до 10,2 млрд.
Відповідно до звіту ООН, у 2100 році населення Землі буде на 6% нижчим (менше на 700 млн людей), аніж прогнозували в червні 2013 року.
"За останні роки демографічний ландшафт істотно змінився", – зауважив заступник генсекретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа.
Він також зазначив, що несподіваний пік чисельності населення Землі пов’язаний, зокрема, з нижчими показниками народжуваності у найбільших світових країнах, зокрема в Китаї.
Водночас ООН у звіті констатує, що більше чверті населення планети (28%) зараз проживає в одній із 63 країн або регіонів, де чисельність уже досягла піка - серед них Китай, Японія, Німеччина та Росія. Зазначається, що до цих країн протягом 30 років доєднаються ще майже 50 держав, зокрема Туреччина, Бразилія та Іран.
Наголошується: зростання населення також продовжиться після 2054 року в понад 120 країнах, серед яких США, Індія, Індонезія, Нігерія та Пакистан.
За прогнозами ООН, середня тривалість життя у 2054 році становитиме 77,4 року. Водночас до кінця 2070-х років людей віком 65+ налічуватиметься 2,2 млрд: це перевищуватиме кількість осіб, молодших 18 років.
- 30 грудня повідомлялося, що, згідно з даними Бюро перепису населення США, за 2023 рік населення планети зросло на 75 мільйонів осіб і на Новий рік становитиме понад 8 мільярдів.
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