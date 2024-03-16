За рік у РФ рекордно побільшало чоловіків-інвалідів

Про це повідомляє військова розвідка Британії.

Згідно з аналізом даних Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування Росії, між 2022 і 2023 роками відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у межах цього віку, проте у 2023 році це число зросло на 507 тис. або на 30%.

Російські демографи вважають, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.

"Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці додають, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

Рекордне зростання чоловіків-інвалідів у віці 31-59 років і поранених суттєво позначиться на медичних і соціальних службах Росії.