За рік у РФ рекордно побільшало чоловіків-інвалідів
З 2022 по 2023 рік у Росії відбулося рекордне зростання кількості чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю. Кількість зросла на 30%
Про це повідомляє військова розвідка Британії.
Згідно з аналізом даних Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування Росії, між 2022 і 2023 роками відбулося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у межах цього віку, проте у 2023 році це число зросло на 507 тис. або на 30%.
Російські демографи вважають, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.
"Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.
У британській розвідці додають, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.
Рекордне зростання чоловіків-інвалідів у віці 31-59 років і поранених суттєво позначиться на медичних і соціальних службах Росії.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила понад 350 тис. своїх військових убитими або пораненими.
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