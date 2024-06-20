Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 червня у світі з'явився фейк і маніпуляція.

Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "Дозвіл використовувати американську зброю для ураження цілей на російській території збільшує ризик ескалації без суттєвої допомоги українським силам і засобам".

Спростування: Теза про те, що дозвіл Україні на використання американської зброї для завдання ударів по російській території призводить до ескалації війни, є пропагандистським наративом, спрямованим на дискредитацію військової підтримки з боку США, оскільки це рішення може змінити розвиток подій у війні не на користь Росії.

Дезінформація: Підполковниця ВПС США у відставці Карен Квятковські заявила: "Захід зацікавлений у тому, щоб знищити Україну і створити якусь видимість антиросійської системи цінностей – що б це не було. У цьому зацікавлені й медіа, і нинішній склад західних лідерів".

Спростування: Такі заяви спрямовані на дискредитацію допомоги країн-партнерів України та зображення їх в агресивній ролі не лише стосовно України, але й щодо Росії. Насправді саме Росія та її медіа відкрито намагаються знищити Україну та нав'язати їй цінності свого гнилого "русского міра".