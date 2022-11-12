Про це повідомили в The Guardian.

"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде", - пише видання.

Зазначається, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Відомо, що традиційна фотосесія всіх учасників на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць теж не відбулася через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно. Того ж дня речник президента України Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.