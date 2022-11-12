Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - The Guardian
Учасники зустрічі на G20 не братимуть участі в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті. Світові лідери відмовляються позувати для фото через присутність Росії
Про це повідомили в The Guardian.
"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде", - пише видання.
Зазначається, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.
Відомо, що традиційна фотосесія всіх учасників на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць теж не відбулася через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
- 8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно. Того ж дня речник президента України Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.
- Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.
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