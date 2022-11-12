Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - The Guardian

Світові лідери відмовляться від спільного фото на G20 через присутність Лаврова, - The Guardian

12 листопада, 2022 субота
11:52
Світ G20

Учасники зустрічі на G20 не братимуть участі в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті. Світові лідери відмовляються позувати для фото через присутність Росії

Про це повідомили в The Guardian.

"Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці. Однак на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде", - пише видання.

Зазначається, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному спільному фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Відомо, що традиційна фотосесія всіх учасників на саміті G20 у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць теж не відбулася через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватись спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

  • 8 листопада президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін також візьме участь у саміті дистанційно. Того ж дня речник президента України Сергій Никифоров проінформував, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20 в онлайн-форматі.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не виступатиме на G20, навіть онлайн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сергій Лавров
Читайте також:
Володимир Зеленський
11 листопада, 2022 п'ятниця
Зеленський назвав умову початку перемовин із Росією
путін путлер
11 листопада, 2022 п'ятниця
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 листопада, 2022 п'ятниця
Ідеолог "русского міра" Дугін натякнув, що за "відступ" з Херсона Путіна слід принести в жертву
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 листопада
11:52
ЗСУ звільнили Снігурівку
У New York Times назвали можливі напрямки подальшого наступу ЗСУ
11:47
Ексклюзив
російські окупанти
Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
11:35
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Два кораблі з вимкненими датчиками пройшли біля "Північних потоків" за кілька днів до витікання газу - ЗМІ
11:24
Мелінда Сіммонс
"Ми живемо і працюємо серед героїв": амбасадорка Британії привітала звільнення Херсону
11:00
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: євро продовжує дорожчати в обмінниках
10:57
на фото: колаборант
Переформував медичну систему під військові потреби РФ: СБУ оголосила підозру очільнику "МОЗ Криму"
10:39
електроенергія
Укренерго попередило про аварійні відключення електроенергії у Києві та 8 областях
10:38
Ексклюзив
путін шойгу
Путін готується вішати ярлики за поразку на Шойгу. Війна між вежами кремля на марші, - військовий експерт Черник
10:37
Ексклюзив
карта бойових дій
За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу, - Череватий
10:35
США, Південна Корея
Південна Корея заперечує продаж зброї США для передачі її в Україну
10:18
OPINION
Микола Княжицький
Руки геть від пластового центру в Бучі!
10:04
Міст на Каховській ГЕС
Під час втечі з Херсону окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС: супутникові знімки Maxar
09:51
Ексклюзив
російські окупанти
Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби, - Братчук
09:43
Нідерланди-Україна
Нідерланди виділять додаткові €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням
09:23
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Розвідка Британії викрила справжню мету оголошеної РФ евакуації цивільних з Херсона
09:16
Втрати окупантів
За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб
08:45
Джейк Салліван
У Білому домі відреагували на звільнення Херсона
08:42
Бахмут, російський обстріл
За добу від рук росіян на Донеччині загинуло 2 людини, ще 4 зазнали поранень
08:30
Інтерв’ю
Дмитро Мамчур
Якось посеред ночі мій бойовий товариш сказав: "Чуєш, духи війни злітаються, бій буде", - Дмитро Мамчур
08:23
Марта Костюк
Українські тенісистки перемогли Японію у Кубку Біллі Джин Кінг
07:50
ЗСУ, Херсонщина
Сили оборони України проводять у звільнених населених пунктах Херсонщини стабілізаційні заходи, - Генштаб ЗСУ
07:28
Сенат США
Демократи здобули важливу перемогу в боротьбі за контроль над сенатом США
06:57
Джордж Буш
Експрезидент США Буш проведе публічну розмову із Зеленським, аби засвідчити підтримку республіканцями України
06:29
Херсон
У ISW спрогнозували, коли ЗСУ повністю візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини
05:45
Ракета "Калібр"
Росія вивела у Чорне море 21 корабель, напоготові 16 крилатих ракет "Калібр"
05:15
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця перед 13-м туром чемпіонату України з футболу
04:49
ЗСУ
ЗСУ знищили штаб росіян на правому березі Херсонської області, вбито десятки окупантів
04:36
Кінбурнська коса
З Кінбурнської коси Росія обстріляла Миколаївщину "градами"
03:21
ЗСУ звільнили Снігурівку
Передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро, - ОК "Південь"
02:16
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти оголосили про нову "адміністративну столицю" Херсонської області
01:59
Жерар Піке
Легенда "Барселони" закликав молодих футболістів обов’язково ходити на вечірки
01:29
ЗСУ
На Півдні України звільнили вже понад 3 тис. кв. км територій
01:20
Антоніо Марін, "Динамо" Загреб
"Шахтар" знайшов іноземного футболіста, який повинен замінити Мудрика
00:56
російська техніка
"Обліковуємо "російський ленд-ліз" і будемо використовувати у зворотному порядку": Гуменюк про покинуту окупантами техніку на Херсонщині
00:35
Тетяна Чорновол
"Першими зайшли в Берислав. Мене ледь насмерть не зацілували", - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
00:34
Росіяни вивозять із Нової Каховки колаборантів з родинами
00:13
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 листопада
00:09
Графіті banksy у деокупованій Бородянці
Бенксі створив графіті на стіні будинку в деокупованій Бородянці
00:06
російська армія
Найбільшу в російській історії держпрограму озброєнь зупинили через провали в Україні
2022, п'ятниця
11 листопада
23:44
Олаф Шольц
"Позиція Путіна є перешкодою для переговорів: диктаторського миру не буде", - Шольц
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV