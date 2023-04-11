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Головна Світ про Україну США "не вірить" у результативність українського контрнаступу, Угорщина підписала нові енергетичні угоди з Росією, а польський завод ремонтуватиме українські танки Т-64. Світові ЗМІ про Україну 11 квітня
Огляд

США "не вірить" у результативність українського контрнаступу, Угорщина підписала нові енергетичні угоди з Росією, а польський завод ремонтуватиме українські танки Т-64. Світові ЗМІ про Україну 11 квітня

Андріана Стахів
11 квітня, 2023 вiвторок
21:34
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

За даними витоків документів, американська розвідка не вірить у високу результативність українського контрнаступу, тим часом Угорщина підписує нові енергетичні угоди з Росією, а тим часом польський завод ремонтуватиме українські танки Т-64

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 11 квітня:

The New York Times

Держдепартамент США оголосив американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією. США прирівнюють його до політичного заручника та переконані, що усі звинувачення проти нього сфабриковані. "У мене немає жодних сумнівів у тому, що він незаконно утримується Росією", – заявив Блінкен. Як підкреслив речник Державного департаменту США Ведант Патель, минулими вихідними Росія вперше офіційно повідомила уряд США про затримання Гершковича, але досі не надала консульським працівникам у Москві доступу до нього.

Тим часом Росія намагається посилити боротьбу з ухиленням від призову до армії. Заходи, які передбачають суворі наслідки, включаючи заборону на виїзд з країни, для всіх, хто буде призваний для участі у війні в Україні. Зміни також включають запровадження електронної повістки, що робить майже неможливим для потенційних призовників уникнути офіційних повідомлень про призов на військову службу. 

Ще одним матеріалом видання розповідає, як українська електромережа пережила стільки російських бомбардувань. У Києві знову курсують електричні трамваї, а тротуари усіяні електросамокатами. З комендантською годиною, продовженою до півночі, на вулицях світло і гамірно. Переносні генератори, які майже неможливо знайти, оскільки вони зникли з полиць магазинів у грудні, продаються за пів ціни, пише NYT. У медіа підкреслюють, кампанія Кремля, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби, перетворивши зиму на зброю і вимкнувши електрику, зрештою провалилася.

The Washington Post

WP також не оминає теми Евана Гершковича, наголошуючи на тому, що США вважають журналіста WSJ "неправомірно затриманим" та пояснюючи, що це означає. Своїм рішенням Держдеп розблокував федеральні ресурси для збільшення зусиль США, спрямованих на його звільнення. Воно дозволяє Державному департаменту очолити заходи, спрямовані на здійснення тиску з метою його звільнення, зокрема й шляхом моніторингу розвідувальних даних, співпраці з іншими країнами або боротьби за регулярний консульський доступ. Це також дозволяє уряду надавати більше підтримки та інформації родині журналіста.

Видання звертає увагу й на зміни у законах щодо мобілізації в Росії, нагадуючи, що минулорічна хаотична мобілізація, під час якої військові були зобов'язані фізично роздавати паперові повістки, призвела до того, що молодих людей хапали на вулицях і на станціях метро або валили на землю в торгових центрах. У деяких випадках перехожі знімали на відео, як чоловіки тікають від військовослужбовців. Згідно з новими правилами, пише WP, електронні повістки будуть надсилатися призовникам у віці від 18 до 27 років, а також потенційним членам російського військового резерву та іншим особам, які підлягають обов'язковій військовій службі в Росії.

Медіа продовжує тему витоку документів, частина з яких стосуються війни в Україні. Зокрема, один з документів, датований початком лютого, свідчить про те, що Вашингтон мав сумніви в тому, що очікуваний весняний контрнаступ України принесе великі успіхи: оцінка американської розвідки прогнозує, що Україна у своєму контрнаступі матиме лише "скромні територіальні здобутки". В іншому документі йдеться про слабкі місця в українській протиповітряній обороні. Росія почала аналізувати документи, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

мобілізація рф солдати орки

The Guardian

Угорщина підписала нові енергетичні угоди з Росією, які забезпечать країні безперервний доступ до російських енергоносіїв, що свідчить про продовження дипломатичних і торговельних зв'язків країни з Москвою на тлі війни в Україні. Виступаючи на брифінгу в Москві, Сійярто заявив, що російський державний енергетичний гігант "Газпром" збереже опціон на постачання додаткового газу до Угорщини цього року на додаток до поставок, узгоджених в рамках довгострокової угоди. Тим часом призначений Росією "лідер" Криму заявив, що московські війська готові до можливого нападу з боку України, через кілька днів після того, як Володимир Зеленський підтвердив намір Києва повернути собі чорноморський півострів. Речник Збройних сил України спростував заяву Євгена Пригожина, керівника російської приватної групи найманців "Вагнера", про те, що російські війська зараз контролюють понад 80% міста Бахмут.

BBC

Видання присвячує матеріал проблемі України із наземними мінами, якими всіяна значна частина території і від яких гинуть сотні людей. 174 тисячі квадратних кілометрів української землі – це територія, більша за Англію, Уельс і Північну Ірландію разом узяті. "У невеликому містечку Балаклія, на клаптику землі поруч з житловим будинком, команда Олександра Ременця вже знайшла шість протипіхотних мін. Раніше вони виявили близько 200 мін неподалік, – розповідають у BBC. – Наступного дня після нашої розмови ще один член його команди підірвався на міні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з вересня лише в Харківській області було поранено 121 цивільну особу. 29 загинули".

міна, мінування, заміновано

CNN

Міністерство оборони Великої Британії заявляє про "значний рівень неточності" витоку секретних документів. Поряд із тим Михайло Подоляк, заявляє, що вважає документи, які були поширені, неавтентичними, і такими, що не мають "нічого спільного з реальними планами України" і базуються на "великій кількості вигаданої інформації", поширеної Росією.

Тим часом деякі джерела видання переконані, що розслідування витоку документів у США може зайняти місяці. Пентагон вивчає, як цей витік впливає на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування, щоб з'ясувати, хто може стояти за цим витоком.

Також Україна заперечує заяву засновника Wagner про те, що Росія контролює 80% Бахмута, спростовуючи слова Пригожина про те, що більша частина міста перебуває під їхнім контролем, включаючи весь адміністративний центр, заводи, фабрики, міську адміністрацію.

Gazeta Wyborcza

Польський завод в Глівіце ремонтуватиме українські танки Т-64. Тут вони будуть ремонтуватися, обслуговуватися і відновлюватися до повного робочого стану на заводі. "Глівіцький механічний завод готовий створити хаб для капітального ремонту бронетехніки, що використовується українською армією. Більш ніж 70-річний досвід заводу як у виробництві, так і в проведенні капітального ремонту, ремонту, дооснащення та модернізації бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярним заходам з капітального ремонту та технічного обслуговування, машини, що знаходяться в експлуатації, відновлять свою повну бойову готовність", – говорить президентка компанії Бумар-Лабенди Едіта Шиманська.

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