Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до Росії.

"Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації", - ідеться в повідомленні спецслужби.

Співробітники СБУ затримали колаборанта під час проведення стабілізаційних заходів після звільнення району.

"СБУ робить усе, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто, прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам", – підкреслив очільник СБУ Василь Малюк.