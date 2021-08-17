Таран обговорив із американськими конгресменами співробітництво України і США в оборонній сфері
Міністр оборони України Андрій Таран провів перемовини із делегацією Конгресу США, до якої увійшли Адам Сміт, Рік Ларсен, Майк Роджерс та Стівен Палаззо
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Візит конгресменів передує саміту президентів США та України.
За словами Тарана, там очікується, зокрема, підписання двосторонніх угод про співробітництво у оборонній сфері.
Країни працюють над визначенням пріоритетів взаємодії для розвитку безпеки та оборони України.
"Хотів би висловити вдячність за підтримку України у проведенні оборонної реформи та розбудові Збройних Сил України. Ми отримуємо відчутну і важливу допомогу на всіх етапах. На цьому етапі наших стосунків важливо піднести стратегічне партнерство між Україною та США у оборонній сфері на якісно новий рівень. Воно включатиме конкретні механізми співробітництва у сфері оборони, гарантій безпеки, спільної протидії викликам в регіоні та поглиблення співпраці щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", — зазначив Таран.
Педставниками делегації з США відзначалась важливість продовження сталого руху України до розширення цивільного контролю над ЗСУ.
За словами Тарана, поєднання зусиль двох країн дозволить посилити оборонну стійкість України. ЗСУ підвищать сумісність з структурами НАТО.
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