Таран обговорив із американськими конгресменами співробітництво України і США в оборонній сфері

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Візит конгресменів передує саміту президентів США та України.

За словами Тарана, там очікується, зокрема, підписання двосторонніх угод про співробітництво у оборонній сфері.



Країни працюють над визначенням пріоритетів взаємодії для розвитку безпеки та оборони України.

"Хотів би висловити вдячність за підтримку України у проведенні оборонної реформи та розбудові Збройних Сил України. Ми отримуємо відчутну і важливу допомогу на всіх етапах. На цьому етапі наших стосунків важливо піднести стратегічне партнерство між Україною та США у оборонній сфері на якісно новий рівень. Воно включатиме конкретні механізми співробітництва у сфері оборони, гарантій безпеки, спільної протидії викликам в регіоні та поглиблення співпраці щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", — зазначив Таран.

Педставниками делегації з США відзначалась важливість продовження сталого руху України до розширення цивільного контролю над ЗСУ.

За словами Тарана, поєднання зусиль двох країн дозволить посилити оборонну стійкість України. ЗСУ підвищать сумісність з структурами НАТО.



