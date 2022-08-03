Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Тайванська криза зафіксувала нову геополітичну двополярність.Вона поки не виглядає очевидною, але це полярність без Росії. Як свого часу карибська криза зафіксувала домінування двох потужних економік та військових держав Сполучених Штатів Америки і Радянського союзу. То зараз США й Китай встановлюють новий геополітичний паритет", - зазначив Воля.

Політолог наголосив, що зараз світова політика формується навколо відносин США й Китаю.

"Китайська газета "Женьмінь жибао" після розмови Джо Байдена та Сі Цзіньпіна написала, що президент Китаю сказав, що люди очікують від США та Піднебесної взяття провідної ролі в підтримці миру й безпеки на планеті. Навколо відносин США й Китаю зараз формується світова політика", - зауважив Володимир Воля.

2 серпня стало відомо, що перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія готова допомагати Китаю, Сербії чи іншим країнам лиш би вони розпалили конфлікт, який відволіче світ від війни в Україні.

3 серпня директор Інституту світової політики Євген Магда розповів, що Китай не піде на збройний конфлікт зі США через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.

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