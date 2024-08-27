Мета - досягти найвищої межі орбіти Землі: SpaceX готується до запуску місії Polaris Dawn з 4 астронавтами на борту
У середу, 28 серпня, американська аерокосмічна компанія SpaceX має намір запустити першу пілотовану місію Polaris Dawn, астронавти якої здійснять вихід у відкритий космос
Про це йдеться на офіційному сайті SpaceX.
SpaceX запланувала на середу, 28 серпня, о 03:38 за східним часом запуск ракети-носія Falcon 9 з космодрому Кеннеді у Флориді. Місія Polaris Dawn, яка триватиме кілька днів, відправить на орбіту чотирьох астронавтів.
Мета місії - досягти найвищої навколоземної орбіти з часів "Аполлона" та здійснити перший в історії вихід у відкритий космос комерційних астронавтів у скафандрах EVA, розроблених SpaceX.
Крім того, екіпаж візьме участь у 36 наукових дослідженнях і експериментах 31 партнерської установи, спрямованих на поліпшення здоров'я людей на Землі та під час тривалих космічних польотів, а також протестує лазерний зв'язок Starlink у космосі.
Екіпаж місії складається з командира Джареда Айзекмана, який раніше брав участь у місії Inspiration4, пілота Кідда Потіта, спеціаліста місії Сари Гілліс та спеціаліста місії й медичного працівника Анни Менон.
Доставлятиме Polaris Dawn у космос корабель Dragon, який раніше доставив на Міжнародну космічну станцію і назад екіпаж Crew-1, а також здійснив перший комерційний політ на орбіту місії Inspiration4.
Як зазначили у SpaceX, це буде четвертий політ для першої ступені ракети-носія Falcon 9, яка після відокремлення приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
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NASA і SpaceX поділилися новими подробицями свого плану знищення МКС, який передбачає створення надпотужного, надвеликого космічного корабля Dragon, здатного зіштовхнути станцію з орбіти, після чого вона має впасти в океан.
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