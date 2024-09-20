Microsoft випустила застосунок Windows App для віддаленого доступу до ПК

Про це йдеться на сайті компанії.

Цей застосунок тестувався майже рік і містить настроюваний домашній екран, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, аби мати змогу використовувати локальні пристрої, такі як веб-камери, пристрої зберігання даних і принтери так, ніби вони під'єднані безпосередньо до хмарного комп'ютера.

Він об'єднує доступ до Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box та інших сервісів.

Windows App пропонує користувачам:

Уніфікований доступ: Керування та доступ до різних служб Windows з єдиного інтерфейсу.

Керування та доступ до різних служб Windows з єдиного інтерфейсу. Налаштовуваний досвід: Індивідуалізація інтерфейсу, підтримка декількох моніторів та роздільної здатності дисплея.

Індивідуалізація інтерфейсу, підтримка декількох моніторів та роздільної здатності дисплея. Покращена продуктивність: Оптимізація для роботи з різних пристроїв, включно з Microsoft Teams.

Серед ключових нововведень:

Дії з пристроями та програмами: Спрощене керування пристроями з різноманітними інтегрованими функціями.

Підтримка хмарних комп'ютерів Windows 365 Frontline.

Зворотний зв'язок у програмі.

Перемикач облікових записів для Microsoft Entra ID.

Ретрансльований короткий шлях протоколу віддаленого робочого столу (RDP): Покращена продуктивність під час віддалених сеансів.

Відтепер Windows App доступний на Windows, macOS, iOS, iPadOS, веб-браузерах, а також у попередній версії для Android.