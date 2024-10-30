Портативний MacBook – універсальний гаджет сучасного користувача
Популярність ноутбуків давно доводить, що така техніка потрібна для великої кількості категорій користувачів
Їх використовують школярі, студенти, бізнесмени, офісні працівники. Також вони дають змогу вирушати у відрядження та завжди бути з комп'ютером. Непогані рішення пропонує компанія Apple, випускаючи ноутбук MacBook у різному виконанні.
Дані пристрої продуктивні, практичні та надійні, прості в освоєнні та безпечні. Дисплей Retina гарантує ідеальне відображення інформації та високу роздільну здатність. Вибираючи MacBook, також покупці отримують стильний і витончений дизайн. Якісні матеріали з ідеальним збиранням роблять такий пристрій довговічним.
Ключові характеристики
MacBook ідеально підходить для творчих людей, у тому числі дизайнерів, архітекторів, художників та інших представників різних професій. Залежно від моделі технічні параметри та характеристики можуть бути різними:
- процесори Intel Core i3, i5, i7, i9, M1, M2 та M3 у базовому варіанті, додатково Max та Pro;
- оперативна пам'ять від 8 до 128 Гб;
- жорсткий диск від 512 Гб до 8 Тб;
- відеокарта дискретна, вбудована або гібридна з різною частотою та обсягом оперативної пам'яті.
Змінювати параметри пам'яті в майбутньому не вдасться, тому потрібно визначити відповідну модель і параметри ноутбука.
Особливості дисплеїв
Діагональ екранів від 13,3 до 16 дюймів. Вони під усі моделі уніфіковані та доповнюються такими характеристиками:
- щільність пікселів 227 ppi;
- яскравість у діапазоні від 400 до 500 кд/м²;
- ідеальні кути огляду без спотворення картинки;
- охоплення колірного простору DCI-P3.
Останній параметр є ключовою причиною вибору ноутбуків MacBook серед художників та дизайнерів. Екран передає реалістичне зображення з можливістю редагування або створення фото з нуля. Чіткість та деталізація також досягається завдяки високій щільності пікселів, створюючи комфортні умови для активації ігор або перегляду відео.
Основні переваги MacBook
Еталонна продуктивність – ключовий плюс, адже багато схожих моделей на ринку не мають потрібних показників і характеристик. Компактність та мала вага робить ноутбук ідеальним для використання в автономних умовах. Товщина корпусу вбирається у 1,61 див, а вага не більше 1,29-1,4 кг. Безшовний дизайн дійсно показує, що пристрій відповідає преміальному класу та якостям. Клавіатура Magic Keyboard досить зручна, адже додатково є підсвічування для активації в умовах обмеженого світла.
- Актуальне
- Важливе