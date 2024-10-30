Портативний MacBook – універсальний гаджет сучасного користувача

Їх використовують школярі, студенти, бізнесмени, офісні працівники. Також вони дають змогу вирушати у відрядження та завжди бути з комп'ютером. Непогані рішення пропонує компанія Apple, випускаючи ноутбук MacBook у різному виконанні.

Дані пристрої продуктивні, практичні та надійні, прості в освоєнні та безпечні. Дисплей Retina гарантує ідеальне відображення інформації та високу роздільну здатність. Вибираючи MacBook, також покупці отримують стильний і витончений дизайн. Якісні матеріали з ідеальним збиранням роблять такий пристрій довговічним.

Ключові характеристики

MacBook ідеально підходить для творчих людей, у тому числі дизайнерів, архітекторів, художників та інших представників різних професій. Залежно від моделі технічні параметри та характеристики можуть бути різними:

процесори Intel Core i3, i5, i7, i9, M1, M2 та M3 у базовому варіанті, додатково Max та Pro;

оперативна пам'ять від 8 до 128 Гб;

жорсткий диск від 512 Гб до 8 Тб;

відеокарта дискретна, вбудована або гібридна з різною частотою та обсягом оперативної пам'яті.

Змінювати параметри пам'яті в майбутньому не вдасться, тому потрібно визначити відповідну модель і параметри ноутбука.

Особливості дисплеїв

Діагональ екранів від 13,3 до 16 дюймів. Вони під усі моделі уніфіковані та доповнюються такими характеристиками:

щільність пікселів 227 ppi;

яскравість у діапазоні від 400 до 500 кд/м²;

ідеальні кути огляду без спотворення картинки;

охоплення колірного простору DCI-P3.



Останній параметр є ключовою причиною вибору ноутбуків MacBook серед художників та дизайнерів. Екран передає реалістичне зображення з можливістю редагування або створення фото з нуля. Чіткість та деталізація також досягається завдяки високій щільності пікселів, створюючи комфортні умови для активації ігор або перегляду відео.

Основні переваги MacBook

Еталонна продуктивність – ключовий плюс, адже багато схожих моделей на ринку не мають потрібних показників і характеристик. Компактність та мала вага робить ноутбук ідеальним для використання в автономних умовах. Товщина корпусу вбирається у 1,61 див, а вага не більше 1,29-1,4 кг. Безшовний дизайн дійсно показує, що пристрій відповідає преміальному класу та якостям. Клавіатура Magic Keyboard досить зручна, адже додатково є підсвічування для активації в умовах обмеженого світла.