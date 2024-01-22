Японці сподіваються, що сонячне світло допоможе врятувати їхній космічний корабель на Місяці

Про це повідомляє BBC.

Космічний апарат Slim було вимкнено всього через три години після приземлення на Місяць, щоб заощадити енергію.

Інженери зрозуміли, що його сонячні батареї спрямовані на захід, подалі від Сонця, і не можуть генерувати електроенергію.

Замість того, щоб дозволити системі повністю розрядитися, було прийнято рішення вимкнути живлення корабля.

"Батарея була відключена згідно з нашими процедурами, коли залишилося 12% заряду, щоб уникнути ситуації, коли перезапуск був би ускладнений, - йдеться у звіті компанії. - В результаті космічний апарат було вимкнено о 02:57".

Але команда місії сподівається, що ситуація може покращитися зі зміною умов освітлення.

"Якщо в майбутньому сонячне світло потраплятиме на Місяць із заходу, ми вважаємо, що існує можливість вироблення електроенергії, і зараз ми готуємося до відновлення", - йдеться в заяві Jaxa.

Перед вимкненням управління місією змогло успішно зібрати деталі скрутного становища Slim, а також зображення і дані про його спуск на поверхню Місяця.

Наразі на місці посадки Slim на схилах кратера Шіолі "ранок". Якщо, як передбачається, сонячні батареї апарату спрямовані на захід, то, можливо, доведеться почекати до "місячного полудня", перш ніж ці батареї вловлять достатньо світла, щоб почати заряджати систему акумуляторів.