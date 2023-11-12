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Головна Культура Тейлор Свіфт і "Барбі": стали відомі номінанти на Греммі 2024

Тейлор Свіфт і "Барбі": стали відомі номінанти на Греммі 2024

12 листопада, 2023 неділя
15:10
Культура

Став відомий повний список номінантів на Греммі 2024 - на 66-й церемонії вчергове відзначилася рекордсменка Тейлор Свіфт, а також найкасовіша стрічка року "Барбі"

Про це йдеться на сайті премії.

Загалом, цьогоріч на Греммі представлено 94 категорії, а рекордсменкою стала співачка SZA - її номіновано у 9 категоріях. Другий альбом співачки, "SOS" потрапив у номінацію "Альбом року", а сингл "Kill Bill" - у категорії "Запис року" та "Пісня року".

Крім того, SZA вперше номінована в категоріях "Найкращий альбом прогресивного R&B" і "Найкраще виконання традиційного R&B".

Цього року SZA далеко не єдина виконавиця з кількома номінаціями Греммі. Сім номінацій отримала співачка Фібі Бріджерс, по шість - Бойгеніус, Бренді Кларк, Майлі Сайрус, Олівія Родріго, Тейлор Свіфт та Вікторія Моне.

Майлі Сайрус прокоментувала таку велику кількість жінок у номінаціях.

 "Спостерігаючи за тим, як жінки перемагають і керують музичною індустрією, я пишаюся", - написала вона.

Одинадцять номінацій отримали саундтреки до фільму "Барбі", серед яких "Barbie World" Нікі Мінаж і Айс Спайс, "Dance The Night" Дуа Ліпи, "I'm Just Ken" Раяна Гослінга та "What Was I Made For?" Біллі Айліш.

Зазначається, що це перший випадок, коли кілька артистів номінуються за внесок у кіно та театр: Дуа Ліпа, Нікі Мінаж і Ріанна номінуються на найкращу пісню, написану для візуальних засобів масової інформації, а Джош Гробан отримав номінацію за роль головного вокаліста у фільмі "Суїні Тодд: Демон-перукар з Фліт-стріт".

Окрім того, у 2024 році Тейлор Свіфт може стати виконавицею з найбільшою кількістю перемог у категорії "Альбом року".

Якщо альбом Свіфт "Midnights" забере додому золотий грамофон у цій номінації, то співачка отримає рекордні чотири перемоги в категорії, обійшовши Френка Сінатру, Пола Саймона та Стіві Вандера.

З повним списком номінантів можна ознайомитись за посиланням.

  • У серпні стало відомо, що композицію One Nation Under Love української співачки Тіни Кароль та американської композиторки, володарки премій "Оскар" та "Еммі" Даян Воррен висунули на "Греммі".
Світ
музика
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