The New York Times позивається проти Єврокомісії: вимагає оприлюднити листування фон дер Ляєн і гендиректора Pfizer щодо антиковідних закупівель

Про це повідомляє видання Politico.

Зокрема відомо, що газета виступатиме проти юристів ЄС у вищому суді блоку, стверджуючи, що Єврокомісія має юридичне зобов'язання оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від COVID-19 на мільярди євро.

Додається, що справа була подана 25 січня й опублікована в публічному реєстрі Європейського суду в понеділок, але ніякої детальної інформації поки що немає.

Також повідомляється, що The New York Times відмовилася коментувати цю справу. У заяві видання йдеться "The Times подає багато запитів про свободу інформації й веде активний реєстр. Наразі ми не можемо коментувати предмет цього позову".

Відомо, що позов був поданий після розслідування європейського омбудсмена Емілі О'Рейлі в січні 2022 року, яка виявила зловживання в спробах Комісії спочатку відновити текстові повідомлення за запитом журналіста netzpolitik.org Александра Фанта, який отримав публічний доступ до них. Розслідування омбудсмена виявило, що Комісія не зверталася до особистого офісу президента з проханням про пошук текстових повідомлень.

У відповідь комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що текстові повідомлення могли бути видалені через їх "короткочасний, ефемерний характер".

Німецька газета Bild раніше подала низку судових позовів проти Комісії з вимогою розкрити документи, пов'язані з переговорами про закупівлю вакцин проти COVID-19, вироблених компаніями Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

Хоча кілька його клопотань були відхилені судами, Bild отримав деякі документи, що стосуються переговорів, включаючи електронне листування, починаючи з червня 2020 року. Однак жодної інформації про попередні контакти фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Бурлою не з'явилося в результаті судового процесу Bild.