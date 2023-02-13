The New York Times позивається проти Єврокомісії: вимагає оприлюднити листування фон дер Ляєн і гендиректора Pfizer щодо антиковідних закупівель
Газета The New York Times подає до суду на Європейську комісію через відмову оприлюднити текстові повідомлення між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою
Про це повідомляє видання Politico.
Зокрема відомо, що газета виступатиме проти юристів ЄС у вищому суді блоку, стверджуючи, що Єврокомісія має юридичне зобов'язання оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від COVID-19 на мільярди євро.
Додається, що справа була подана 25 січня й опублікована в публічному реєстрі Європейського суду в понеділок, але ніякої детальної інформації поки що немає.
Також повідомляється, що The New York Times відмовилася коментувати цю справу. У заяві видання йдеться "The Times подає багато запитів про свободу інформації й веде активний реєстр. Наразі ми не можемо коментувати предмет цього позову".
Відомо, що позов був поданий після розслідування європейського омбудсмена Емілі О'Рейлі в січні 2022 року, яка виявила зловживання в спробах Комісії спочатку відновити текстові повідомлення за запитом журналіста netzpolitik.org Александра Фанта, який отримав публічний доступ до них. Розслідування омбудсмена виявило, що Комісія не зверталася до особистого офісу президента з проханням про пошук текстових повідомлень.
У відповідь комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що текстові повідомлення могли бути видалені через їх "короткочасний, ефемерний характер".
Німецька газета Bild раніше подала низку судових позовів проти Комісії з вимогою розкрити документи, пов'язані з переговорами про закупівлю вакцин проти COVID-19, вироблених компаніями Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.
Хоча кілька його клопотань були відхилені судами, Bild отримав деякі документи, що стосуються переговорів, включаючи електронне листування, починаючи з червня 2020 року. Однак жодної інформації про попередні контакти фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Бурлою не з'явилося в результаті судового процесу Bild.
- 9 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду ще багато роботи.
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