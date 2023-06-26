На таких темах акцентують міжнародні видання 26 червня:

Діри в авторитеті Путіна та доля Пригожина

Приниження Путіна вимагатиме від Заходу перегляду свого балансування, щоб врятувати Україну, пише CNN. Після бунтівних вихідних, коли лідер найманців Вагнера Євгеній Пригожин по суті знущався над Кремлем, а потім перервав свій похід на Москву, світ отримав натяк на спокусливе, але, можливо, ще більш небезпечне майбутнє без президента Росії Володимира Путіна. У результаті ставки Заходу у війні в Україні значно зросли. У статті зауважується, що непокора Пригожина і відступ Путіна, який звинуватив першого в державній зраді, а потім погодився на угоду, що дозволила засновнику ПВК Вагнера втекти у вигнання в Білорусь, пробили найглибші діри в авторитеті російського президента за час при владі. Тому немає жодних сумнівів, що війна, яку Путін розв'язав, щоб стерти Україну з карти світу, становить екзистенційну загрозу його політичному виживанню. А решта світу тепер матиме справу з наслідками. Видання також аналізує, чому поранений Путін може бути ще небезпечніший та як ситуацію оцінюють США та країни-союзники.

Невідомо, як будуть розгортатися події далі, але ймовірно все відбуватиметься за надзвичайно хаотичною схемою останніх кількох днів. Пригожин може зникнути на кілька місяців. Путін може провести деякі зміни у своєму військовому штабі. Речі можуть здаватися "нормальними", але вони абсолютно змінилися, і ми побачили постпутінський світ – і драматичну силу, необхідну для його нав’язування. Для нього це ніби початок кінця. Однак найгострішим каталізатором будь-яких змін буде вплив цієї дивної драми на передову в Україні, а яким він буде – побачимо.

Фото: reuters

Як зауважує британське видання The Guardian , незважаючи на припинення свого повстання, ватажок найманців Пригожин і надалі залишатиметься колючкою в оці Кремля, якщо тихо не піде в Білорусь. Від вечора суботи Пригожин надзвичайно мовчазний, враховуючи його часте використання соціальних мереж. Багато питань щодо його майбутнього залишаються без відповіді, не в останню чергу його рівень свободи та безпосередня безпека, які можуть залежати від того, що він робить у Білорусі. Авторитет і самооцінка Путіна зазнали тривалої шкоди в результаті заколоту, і подальша присутність Пригожина на публіці може ще більше підірвати довіру до Кремля. Але Пригожин відомий як безжальна та амбітна особистість, і дехто навіть сумнівається, чи погодиться він на достроковий вихід на пенсію в Білорусі.

Водночас офіційні особи у США сумніваються, що збережеться перемир'я у Кремлі після заколоту вагнерівців, кажуть у The Washington Post. Багато хто стежить за тим, чи Володимир Путін звільнить своє військове керівництво – і чи залишиться Євгеній Пригожин спокійно у вигнанні. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що короткотривале повстання Вагнера та те, як воно в кінцевому підсумку було розв’язане, показало тріщини на авторитеті авторитарного керівництва Путіна. Зауважується, що тепер лідер РФ блискавично принижений, а його структура тріснула. Тому наслідки викликають глибоке занепокоєння для Росії, України та світу. А вирішальне значення матиме те, як пан Путін відреагує на це, ведучи війну проти України та здійснюючи владу всередині країни.

The New York Times пише, що плутанина та невизначеність охопили Росію в неділю, коли ні президент Володимир Путін, ні керівник найманців Євген Пригожин не з’явилися на публіці через день після найглибшої урядової кризи за три десятиліття – відкритого військового повстання. Навіть коли державне телебачення намагалося сурмити про те, що російська єдність і зрілість перемогли, незалежні коментатори, оцінюючи шкоду, дійшли висновку, що аура непогрішимості та непереможності Путіна була пробита. І дехто вголос дивувався, чому більшу частину керівництва Росії не бачать і не чують. Так, росіяни висловили полегшення, що заколот лідера найманців не спровокував громадянську війну. Але погодилися, що Путін виглядав слабким у такий момент, і це могло бути тривалою подією.

NYT також зауважує, що поки що невизначений статус Вагнера не може бути полегшенням для українських воїнів. Хоча лінії фронту в Україні, ймовірно, залишаться незмінними в короткостроковій перспективі. Залежно від того, як розгортатимуться події в Росії, українські військові можуть скористатися хаосом і ослабленням морального духу, щоб спробувати досягти певних успіхів, вважають незалежні аналітики та американські чиновники.

BBC пише, як після заколоту Пригожина посилюється тиск на Путіна та чи шукають йому заміну. Автор статті каже, що після сповнених хаосу вихідних він починає розуміти, чому національний символ Росії – двоголовий орел: дві голови дивляться в різні боки. Дехто з російських діячів писав, що країна на порозі великих змін, що є дещо сміливим прогнозом. Та навіть у такому разі чи може повстання Вагнера стати спусковим гачком? Можливо, була домовленість і заколот припинився. Але той факт, що це відбулося за правління Путіна, бентежить його, крім того, нинішній президентський термін Путіна, який також є головнокомандувачем Збройних сил РФ, закінчується наступного року. Хтось новий на посаду президента – не те, що зазвичай відкрито обговорює російська еліта. Але це не означає, що зміна варти у Кремлі неминуча. Якщо і є щось, що Володимир Путін удосконалив за 23 роки перебування при владі, то це мистецтво політичного виживання. Однак його торішнє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну спровокувало широкомасштабну нестабільність у його власній країні. Власне, все це посилює тиск на лідера РФ.

Роль Лукашенка у вирішенні питання заколоту Вагнера

Щодо ролі Олександра Лукашенка в угоді між Пригожиним і Путіним, то явне заступництво білоруського президента викликає більше питань, ніж дає відповідей. Так, Лукашенко розглядається, як молодший партнер у відносинах з Путіним, а Білорусь залежить від допомоги Росії, до того ж вона стала плацдармом для російських військових операцій в Україні, що ще більше ізолювало Лукашенка від Заходу та спричинило нові санкції. Як іронічно підкреслюють журналісти, важко уявити, щоб Пригожин із задоволенням збирав картоплю разом з білоруським лідером, колишнім керівником колгоспу. Крім того, чому Путін, який до цих вихідних був надійним арбітром елітних суперечок у РФ, не зміг сам укласти угоду? Делегування Лукашенку вирішення кризи ще більше шкодить іміджу російського президента як рішучої людини дії. До цієї невизначеності додаються й інші питання: яка доля ПВК Вагнера? Імовірно, Пригожин, якщо і коли він спливе, зможе дати підказки, сподіваються в американському виданні.

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Китай підтримує стратегічного партнера після перерваного бунту Вагнера

Британські журналісти вважають , що твердження про угоду, укладену президентом Білорусі, можуть бути перебільшеними, але це зміцнює його позицію у відносинах з Володимиром Путіним.

Китай підтримує стратегічного партнера – Росію, після того, як повстання ПВК Вагнера кинуло виклик Путіну. Як пише CNN, через день після того, як бійці найманців Вагнера повернули зі свого маршу на Москву, завершивши короткий та хаотичний похід на Москву свого полководця Євгена Пригожина, Пекін опублікував свій перший коментар щодо того, що Путін назвав "збройним повстанням". "Як дружній сусід Росії та всеосяжний стратегічний партнер для координації нової ери, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання", – так йшлося у повідомленні КНР.