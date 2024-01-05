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Головна рецепти Торт "Кучерявий пінчер" зі сметаною та згущеним молоком
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Торт "Кучерявий пінчер" зі сметаною та згущеним молоком

5 січня, 2024 п'ятниця
11:00
рецепти Торт "Кучерявий пінчер"

Торт "Кучерявий пінчер" - це витвір кондитерського мистецтва, що вражає ніжною текстурою, цікавою формою та неповторним смаковим поєднанням

У цьому торті поєднані бісквітні коржі зі сметанним кремом, горіхами та інколи сухофруктами. Надзвичайно ніжний, привабливий та чудово підходить для будь-якого святкового випадку. Цей смаколик не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Дізнайтеся, як створити цей торт на своїй кухні та порадуйте близьких чи гостей чарівним смаком.

"Кучерявий пінчер" - класичний рецепт

рецепт Торта "Кучерявий пінчер"

Інгредієнти:

Для коржа:

  • курячі яйця – 3 шт.
  • згущене молоко – 200 г
  • цукор - 180 г
  • сметана жирністю 20% – 200 г
  • какао - 20 г
  • борошно пшеничне - 250 г
  • сода – 1 ч. л.

Для крему:

  • сметана – 750 г
  • згущене молоко – 250 г
  • вершки кондитерські (мінімум 30% жирності) – 150 г

Для глазурі:

  • сметана – 2 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • какао – 2 ч. л.
  • вершкове масло - 15 г

Торт "Пінчер". Покроковий рецепт приготування:

  1. В ємності збиваємо вінчиком яйця з цукром до побіління суміші. Додаємо сметану та згущене молоко, перемішуємо до однорідності.
  2. В іншій ємності змішуємо сухі інгредієнти. Борошно та какао просіємо через сито, додаємо соду.
  3. У яєчно-сметанну суміш додаємо сухі інгредієнти порціями, вимішуємо віником до однорідності.    
  4. Форму для випікання діаметром 20 см змащуємо вершковим маслом та перекладаємо тісто.  Ставимо у розігріту до 160-170 градусів духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
  5. Ставимо сито на будь-яку ємність. У сито викладаємо в декілька шарів марлю та наливаємо сметану. Зверху марлею накриваємо та ставимо на 8 годин в холодильник. За цей час зі сметани стече зайва сироватка.
  6. Відціджену сметану перекладаємо в глибоку тарілку, додаємо згущене молоко та збиваємо міксером декілька хвилин. В іншій ємності збиваємо міксером вершки до густої консистенції, потім кондитерською лопаткою змішуємо їх зі збитою сметаною.
  7. Охолоджений бісквіт виймаємо з форми, розрізаємо спочатку на два коржі, потім ріжемо їх на кубики.
  8. Формуємо торт. На плоску тарілку викладаємо в один шар кубики, все просочуємо кремом. Наступний шар має бути вужчим – викладаємо кубики бісквіту та знову покриваємо зі всіх боків кремом, формуючи торт у формі гірки. Так робимо доки не закінчиться бісквіт, зверху все добре промащуємо кремом. Відправляємо в холодник мінімум на 1 годину.
  9. Готуємо глазур. У каструлю насипаємо цукор, какао та наливаємо сметану. Добре перемішуємо та ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, даємо суміші закипіти. Далі додаємо вершкове масло, вимикаємо вогонь. Коли глазур охолоне, перекладаємо її в кондитерський мішок.
  10. У довільній формі прикрашаємо торт глазур'ю. Готово!

Фото: Pinterest

"Пінчер" торт - простий рецепт

Інгредієнти:

Для коржа:

  • курячі яйця – 2 шт.
  • сметана – 200 г
  • цукор – 200 г
  • сода – 1.5 ч. л. + оцет
  • згущене молоко – 1/2 банки
  • борошно пшеничне – 2 склянки
  • шоколад – 1 плитка

Для крему:

  • сметана – 300-400 г
  • згущувач харчовий – 12 г
  • горіхи, ізюм, чорнослив, курага (до смаку)

Покроковий рецепт торта "Кучерявий пінчер":

  1. Збиваємо курячі яйця виделкою 2-3 хвилини, додаємо цукор та продовжуємо збивати. Додаємо сметану та соду гашену оцтом, перемішуємо. Далі наливаємо згущене молоко та через сито просіємо борошно та какао. Перемішуємо все до однорідності, консистенція тіста має нагадувати густу сметану.
  2. Плоске деко для випікання застеляємо пергаментним папером. Наливаємо та розрівнюємо тісто. Ставимо випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
  3. Смажені горіхи перебиваємо у блендері.
  4. В ємності збиваємо міксером сметану зі згущувачем та цукром - крем готовий.
  5. З готового бісквіту вирізаємо коло за допомогою форми, що буде основою торту. Залишки тіста ламаємо руками на шматочки довільної форми.
  6. Збираємо торт. Круглу основу змащуємо кремом. Потім занурюємо кожен шматочок бісквіту в крем та викладаємо на торт, додаємо між шарами горішки та формуємо "гірку". Відправляємо торт в холодильник.  
  7. Розтоплюємо плитку шоколаду на водяній бані та охолоджуємо до кімнатної температури.
  8. Декоруємо торт шоколадом за допомогою ложки та присипаємо горіхами.

Смачного!

Фото: food.pibig.info

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