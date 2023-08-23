В чому суть розчарованості — у претензії військовим, що ненавоювали обіцяного?
Як приготувати торт "Пташине молоко". Покроковий рецепт
Ніжний повітряний десерт "Пташине молоко" за класичними рецептами - спокуса для гурманів. "Пташине молоко" прикрасить ваш стіл, а гості гідно оцінять цей смаколик
Торт "Пташине молоко" по-домашньому (простий класичний рецепт)
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно - одна склянка
- жовтки яєчні – сім штук
- цукор - пів склянки
- масло вершкове - 100 г
- цукор ванільний – одна чайна ложка
- розпушувач – одна чайна ложка.
Для глазурі:
- шоколад гіркий - 150 г
- цукор - 30 г
- вершки - 180 г
- масло вершкове - 30 г.
Для суфле:
- білки яєчні - сім штук
- желатин - 20 г
- цукор - одна склянка
- масло вершкове - 170 г
- згущене молоко - 250 г
- лимонна кислота - чверть чайної ложки.
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування:
- відокремлюємо білки від жовтків
- білки кладемо в холодильник
- у жовтки додаємо 125 г цукру
- ще додаємо одну чайну ложку ванільного цукру
- збиваємо в міксері на високій швидкості до білого кольору
- під час збивання додаємо 100 г м'якого вершкового масла
- в мисці відмірюємо одну склянку білого борошна
- додаємо одну чайну ложку розпушувача
- перемішуємо
- висипаємо отриману суміш у збиті жовтки
- руками замішуємо тісто
- дно роз'ємної форми діаметром (+/-26 см) застилаємо папером для випічки
- викладаємо у форму тісто
- розрівнюємо від середини до країв
- випікаємо двадцять хвилин при температурі 200 градусів
- заливаємо 20 г желатину половиною склянки води кімнатної температури
- залишаємо набухати
- готовий корж викладаємо на решітку
- очищаємо його від паперу
- даємо остигнути
- у миску міксера кладемо 170 г м'якого вершкового масла
- збиваємо його на високій швидкості до білого кольору
- не припиняючи збивання, поволі додаємо 250 мг згущеного молока кімнатної температури
- із отриманого крему відкладаємо дві столові ложки для прикраси
- готовий крем залишаємо при кімнатній температурі
- набухший желатин перекладаємо в маленьку каструльку
- додаємо 125 г цукру
- ставимо каструльку на вогонь
- постійно розмішуючи, нагріваємо до температури 60 градусів
- вимикаємо
- залишаємо охолонути
- виймаємо з холодильника сім білків
- кладемо їх у миску міксера
- збиваємо на високих обертах в міцну піну
- не припиняючи збивання, додаємо 0,25 чайної ложки лимонної кислоти, поступово додаємо 125 грам цукру
- продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо желатин, що злегка охолонув, з цукром
- зменшуємо швидкість до середньої
- потроху додаємо приготований масляний крем
- довгим гострим ножем розрізаємо корж по висоті навпіл
- одну частину кладемо на дно роз'ємної форми діаметром 26 см
- зверхи викладаємо половину приготовленого суфле
- накриваємо другою половиною коржа
- викладаємо суфле, що залишилося
- верх вирівнюємо
- кладемо торт у холодильник на дві години
- у каструльку наливаємо 180 г вершків
- додаємо 30 г цукру
- ставимо на вогонь
- нагріваємо до повного розчинення цукру
- в миску заздалегідь відважуємо 150 г гіркого шоколаду
- наливаємо гарячі вершки з цукром
- перемішуємо, поки шоколад повністю не розтане
- продовжуємо розтирати, доки маса стане гладкою і блискучою
- додаємо 30 г вершкового масла
- розтираємо ще п’ять хвилин
- гострим ножем відокремлюємо торт від стінок форми
- викладаємо його на велику тарілку
- виливаємо охолоджену до 30 градусів глазур
- вирівнюємо верх
- перекладаємо торт на блюдо, на якому його подаватимемо
- відправляємо торт мінімум на годину в холодильник
- прикрашаємо торт на власний розсуд.
Фото: gettyimages
Желе пташине молоко
Інгредієнти:
- сметана - 1 л
- цукор - 1 склянка
- желатин - 50 г
- шоколад - 90 г
- молоко -150 мл.
Покроковий рецепт приготування:
- розчиняємо желатин у молоці
- сметану змішуємо із цукром
- ретельно перемішуємо
- щоб змішати желатин зі сметаною, нам необхідно позбутися грудок, які у нас загуснули в желатині
- тому підігріваємо його на вогні акуратно
- як тільки ми досягнемо потрібної консистенції желатину з молоком, одразу можемо вливати його до сметани
- відправляємо суміш на водяну баню
- готову суміш желе розділяємо на дві частини
- першу частину виливаємо у форму
- чекаємо, поки вона охолоне
- відправляємо в холодильник, щоб застигла
- до другої частини сметанної маси додаємо шоколад, який розтопили на водяній бані
- все перемішуємо
- ставимо остигати
- коли нижня частина сметанної маси застигне, тоді можемо виливати другу частину – охолоджену сметанково-шоколадну масу
- залишаємо застигати на чотири години в холодильнику.
Фото: gettyimages
Суфле пташине молоко
Інгредієнти (орієнтовно на 9 порцій):
- яєчні білки – чотири штуки
- цукор - одна склянка
- желатин – півтори столові ложки
- шоколад – 100 г
Покрокове приготування:
- замочуємо желатин у 0,5 склянки теплої води
- через двадцять хвилин прогріваємо на водяній бані до розчинення
- збиваємо білки
- поступово всипаємо цукор
- далі збиваємо з цукром
- продовжуючи збивати, додаємо розведений желатин
- виливаємо у форму масу
- розрівнюємо її
- залишаємо в холодильнику на двадцять хвилин
- розтоплюємо шоколад на водяній бані
- заливаємо шоколадом, коли білкова маса застигне
- залишаємо застигати
- акуратно розрізаємо суфле гарячим ножем.
Фото: gettyimages
Пташине молоко (рецепт зі сметани та шоколаду)
Інгредієнти:
- сметана - 500 г
- желатин - 15 г
- цукрова пудра - 120 г
- чорний шоколад - 80 г
- вершкове масло - 30 г.
Покрокове приготування:
- насипаємо в чашку желатин
- вливаємо воду (за інструкцією на упаковці)
- перемішуємо
- залишаємо на п’ятнадцять хвилин
- в іншу чашку кладемо сметану
- додаємо цукрову пудру
- перемішуємо вінчиком
- розтоплюємо желатин у мікрохвильовці
- додаємо до сметани
- перемішуємо
- готову масу розливаємо по креманках
- ставимо в холодильник на дві години
- чорний шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці
- додаємо вершкове масло
- перемішуємо
- виливаємо на застиглу сметану
- знову ставимо в холодильник на двадцять хвилин.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.15Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе
2023, середа
23 серпня
17:28
Підтримка енергетики України: Британія надала 200 млн фунтів і 750 тонн обладнання, до Києва прибув профільний чиновник
16:32
Понад 80 міст 32 країн світу. Українці проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії до Дня Незалежності #IndependenceInMyHeart
16:05
Ексклюзив
Офіцер Нацгвардії України: на східному фронті ворог тисне на Білогорівку й Серебрянське лісництво
16:03
Оновлено
Уночі РФ ударила по зерносховищу та вантажному комплексу на Одещині: знищено 13 тис. тонн збіжжя
15:57
Оновлено
Пункти пропуску, транзит продовольства, міст через Дністер: Зеленський і Шмигаль зустрілися з прем'єром Молдови
15:26
Росіяни продовжують поширювати серію фейків про викрадення дітей і продаж людських органів з України в Європу
15:16
Опитування: близько 45% респондентів вважають патріотизмом донатити й розмовляти українською, а 33% - служити на фронті
15:06
Прем'єр Фінляндії в Києві заявив, що його країна готує 18-й пакет військової допомоги для України
14:58
СБУ встановила особи 5 військових РФ, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі, їм повідомлено про підозру
14:54
Ексклюзив
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
13:59
"Прикордонники і прикордонниці: сім’я і війна": у Києві презентували виставку з історіями 20 військових
13:44
Голова опозиційної партії Південної Кореї назвав актом терору скидання радіоактивної води з Фукусіми
13:30
"Боротьба за незалежність. Творці. Епізоди": у Києві на День Незалежності відкриється виставка про видатних дисидентів