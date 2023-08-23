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Як приготувати торт "Пташине молоко". Покроковий рецепт

23 серпня, 2023 середа
16:58
рецепти Пташине молоко

Ніжний повітряний десерт "Пташине молоко" за класичними рецептами - спокуса для гурманів. "Пташине молоко" прикрасить ваш стіл, а гості гідно оцінять цей смаколик

Торт "Пташине молоко" по-домашньому (простий класичний рецепт)

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно - одна склянка
  • жовтки яєчні – сім штук
  • цукор - пів склянки
  • масло вершкове - 100 г
  • цукор ванільний – одна чайна ложка
  • розпушувач – одна чайна ложка.

Для глазурі:

  • шоколад гіркий - 150 г
  • цукор - 30 г
  • вершки - 180 г
  • масло вершкове - 30 г.

Для суфле:

  • білки яєчні - сім штук
  • желатин - 20 г
  • цукор - одна склянка
  • масло вершкове - 170 г
  • згущене молоко - 250 г
  • лимонна кислота - чверть чайної ложки.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

 

Покроковий рецепт приготування:

  • відокремлюємо білки від жовтків 
  • білки кладемо в холодильник
  • у жовтки додаємо 125 г цукру
  • ще додаємо одну чайну ложку ванільного цукру
  • збиваємо в міксері на високій швидкості до білого кольору
  • під час збивання додаємо 100 г м'якого вершкового масла
  • в мисці відмірюємо одну склянку білого борошна
  • додаємо одну чайну ложку розпушувача
  • перемішуємо
  • висипаємо отриману суміш у збиті жовтки
  • руками замішуємо тісто
  • дно роз'ємної форми діаметром (+/-26 см) застилаємо папером для випічки
  • викладаємо у форму тісто
  • розрівнюємо від середини до країв
  • випікаємо двадцять хвилин при температурі 200 градусів
  • заливаємо 20 г желатину половиною склянки води кімнатної температури
  • залишаємо набухати
  • готовий корж викладаємо на решітку
  • очищаємо його від паперу
  • даємо остигнути
  • у миску міксера кладемо 170 г м'якого вершкового масла
  • збиваємо його на високій швидкості до білого кольору
  • не припиняючи збивання, поволі додаємо 250 мг згущеного молока кімнатної температури
  • із отриманого крему відкладаємо дві столові ложки для прикраси
  • готовий крем залишаємо при кімнатній температурі
  • набухший желатин перекладаємо в маленьку каструльку
  • додаємо 125 г цукру
  • ставимо каструльку на вогонь
  • постійно розмішуючи, нагріваємо до температури 60 градусів
  • вимикаємо
  • залишаємо охолонути
  • виймаємо з холодильника сім білків
  • кладемо їх у миску міксера
  • збиваємо на високих обертах в міцну піну
  • не припиняючи збивання, додаємо 0,25 чайної ложки лимонної кислоти, поступово додаємо 125 грам цукру
  • продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо желатин, що злегка охолонув, з цукром
  • зменшуємо швидкість до середньої
  • потроху додаємо приготований масляний крем
  • довгим гострим ножем розрізаємо корж по висоті навпіл
  • одну частину кладемо на дно роз'ємної форми діаметром 26 см
  • зверхи викладаємо половину приготовленого суфле
  • накриваємо другою половиною коржа
  • викладаємо суфле, що залишилося
  • верх вирівнюємо
  • кладемо торт у холодильник на дві години
  • у каструльку наливаємо 180 г вершків
  • додаємо 30 г цукру
  • ставимо на вогонь
  • нагріваємо до повного розчинення цукру
  • в миску заздалегідь відважуємо 150 г гіркого шоколаду
  • наливаємо гарячі вершки з цукром
  • перемішуємо, поки шоколад повністю не розтане
  • продовжуємо розтирати, доки маса стане гладкою і блискучою
  • додаємо 30 г вершкового масла
  • розтираємо ще п’ять хвилин
  • гострим ножем відокремлюємо торт від стінок форми
  • викладаємо його на велику тарілку
  • виливаємо охолоджену до 30 градусів глазур
  • вирівнюємо верх
  • перекладаємо торт на блюдо, на якому його подаватимемо
  • відправляємо торт мінімум на годину в холодильник
  • прикрашаємо торт на власний розсуд.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Желе пташине молоко

Інгредієнти:

  • сметана - 1 л
  • цукор - 1 склянка
  • желатин - 50 г
  • шоколад - 90 г
  • молоко -150 мл.

Покроковий рецепт приготування:

  • розчиняємо желатин у молоці
  • сметану змішуємо із цукром
  • ретельно перемішуємо
  • щоб змішати желатин зі сметаною, нам необхідно позбутися грудок, які у нас загуснули в желатині
  • тому підігріваємо його на вогні акуратно
  • як тільки ми досягнемо потрібної консистенції желатину з молоком, одразу можемо вливати його до сметани
  • відправляємо суміш на водяну баню
  • готову суміш желе розділяємо на дві частини
  • першу частину виливаємо у форму
  • чекаємо, поки вона охолоне
  • відправляємо в холодильник, щоб застигла
  • до другої частини сметанної маси додаємо шоколад, який розтопили на водяній бані
  • все перемішуємо
  • ставимо остигати
  • коли нижня частина сметанної маси застигне, тоді можемо виливати другу частину – охолоджену сметанково-шоколадну масу
  • залишаємо застигати на чотири години в холодильнику.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

Суфле пташине молоко

Інгредієнти (орієнтовно на 9 порцій):

  • яєчні білки – чотири штуки
  • цукор - одна склянка
  • желатин – півтори столові ложки
  • шоколад – 100 г

Покрокове приготування:

  • замочуємо желатин у 0,5 склянки теплої води
  • через двадцять хвилин прогріваємо на водяній бані до розчинення
  • збиваємо білки
  • поступово всипаємо цукор
  • далі збиваємо з цукром
  • продовжуючи збивати, додаємо розведений желатин
  • виливаємо у форму масу
  • розрівнюємо її
  • залишаємо в холодильнику на двадцять хвилин
  • розтоплюємо шоколад на водяній бані
  • заливаємо шоколадом, коли білкова маса застигне
  • залишаємо застигати
  • акуратно розрізаємо суфле гарячим ножем.

Пташине молоко

Фото: gettyimages

 

Пташине молоко (рецепт зі сметани та шоколаду)

Інгредієнти:

  • сметана - 500 г
  • желатин - 15 г
  • цукрова пудра - 120 г
  • чорний шоколад - 80 г
  • вершкове масло - 30 г.

Покрокове приготування:

  • насипаємо в чашку желатин
  • вливаємо воду (за інструкцією на упаковці)
  • перемішуємо
  • залишаємо на п’ятнадцять хвилин
  • в іншу чашку кладемо сметану
  • додаємо цукрову пудру
  • перемішуємо вінчиком
  • розтоплюємо желатин у мікрохвильовці
  • додаємо до сметани
  • перемішуємо
  • готову масу розливаємо по креманках
  • ставимо в холодильник на дві години
  • чорний шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці
  • додаємо вершкове масло
  • перемішуємо
  • виливаємо на застиглу сметану
  • знову ставимо в холодильник на двадцять хвилин.

Смачного!

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