Три літаки, два вертольоти, колони броньованої техніки: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про втрати окупантів за добу
Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що за добу 2 березня російські окупаційні війська втратили три літаки, два вертольоти та колони броньованої техніки
Про це йдеться у Facebook.
"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, три ворожі літаки та два вертольоти знищили українські зенітно-ракетні підрозділи.
- Як повідомлялося раніше, у Румунії розбився гелікоптер, який вилетів на пошуково-рятувальну місію винищувача МіГ-21, семеро людей загинули.
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