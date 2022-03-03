Три літаки, два вертольоти, колони броньованої техніки: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про втрати окупантів за добу

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"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться у повідомленні.



Крім того, три ворожі літаки та два вертольоти знищили українські зенітно-ракетні підрозділи.



Як повідомлялося раніше, у Румунії розбився гелікоптер, який вилетів на пошуково-рятувальну місію винищувача МіГ-21, семеро людей загинули.