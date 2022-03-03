У Румунії розбився гелікоптер, який вилетів на пошуково-рятувальну місію винищувача МіГ-21, семеро людей загинули
У середу, 2 березня, розбився румунський гелікоптер IAR 330-Puma із сімома людьми на борту, який вилетів на пошуково-рятувальну місію після того, як винищувач МіГ-21 Lancer зник з радарів
Про це повідомляє Reuters.
"Пілот вертольота IAR 330-Puma повідомив про несприятливі погодні умови і був викликаний на базу перед катастрофою. Гелікоптер впав поблизу села Гура-Доброджей на сході Румунії", - йдеться у повідомленні.
Семеро членів екіпажу, які загинули, служили на авіабазі Михаїла Коґельничану поблизу Констанци на узбережжі Чорного моря.
Водночас доля і місцезнаходження літака МіГ-21 поки невідомі.
- Як повідомлялося раніше, у Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш, є загиблий.
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