У Румунії розбився гелікоптер, який вилетів на пошуково-рятувальну місію винищувача МіГ-21, семеро людей загинули

Про це повідомляє Reuters.



"Пілот вертольота IAR 330-Puma повідомив про несприятливі погодні умови і був викликаний на базу перед катастрофою. Гелікоптер впав поблизу села Гура-Доброджей на сході Румунії", - йдеться у повідомленні.



Семеро членів екіпажу, які загинули, служили на авіабазі Михаїла Коґельничану поблизу Констанци на узбережжі Чорного моря.



Водночас доля і місцезнаходження літака МіГ-21 поки невідомі.







Як повідомлялося раніше, у Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш, є загиблий.



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