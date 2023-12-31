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До свята залишилося зовсім мало часу, а стіл ще не готовий? Пропонуємо три швидкі салати до Нового року
Салати - найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Рецепти салатів удосконалюються, з'являються нові, або доповнені старі . Готуйте салати за нашими рецептами, імпровізуйте, додавайте в рецепт салату щось нове, незвичне й оригінальне
Салат зі шпротами, рисом та зеленим горошком
Інгредієнти:
- шпроти – 1 банка
- яйця курячі (варені) – 4 штуки
- огірки (мариновані) – 3-4 штуки
- рис (відварний) – 1 склянка
- зелений горошок – 1/2 банки
- майонез – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- поріжте яйця, шпроти та огірки на шматочки приблизно однакового розміру
- перекладіть все в салатник
- додайте відварений рис, зелений горошок
- заправте салат майонезом
- обережно перемішайте
- подавайте салат у салатниці або викладіть на тарілку за допомогою кільця сервіровки.
Салат з червоною рибою, яйцями, ананасом та зеленим горошком
Інгредієнти:
- червона риба (слабосолона) – 300 г
- червона ікра – 1 ст.л.
- яйця курячі (варені) – 4 штуки
- ананас – 200 г
- зелений горошок – 1 банка
- майонез – 3 ст.
- сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування:
- наріжте кубиками червону рибу, ананаси та очищені яйця
- зелений горошок відкиньте на друшляк і промийте
- змішайте рибу, горошок, ананаси та яйця
- додайте сіль, майонез
- перемішайте
- викладіть салат на тарілку
- прикрасьте червоною ікрою.
Салат Мімоза з перепелиними яйцями
Інгредієнти:
- рибні консерви (у олії) – 1 банка
- перепелині яйця (варені) – 6 штук
- картопля (відварена) – 3 штуки
- морква (варена) – 200 г
- цибуля ріпчаста – 1 штука
- сіль за смаком
- майонез – 4 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- рибні консерви викладіть на тарілку
- розімніть вилкою
- яйця очистіть від шкаралупи
- відокремте білки від жовтків
- натріть на тертці
- цибулю очистіть від лушпиння
- дрібно наріжте
- картоплю, моркву очистіть від шкірки
- натріть на великій тертці
- зберіть шарами салат у глибокій піалі
- спочатку викладіть половину картоплі
- додайте сіль
- далі консерви
- викладіть шарами цибулю, майонез, моркву
- знову посоліть
- поступово розподіліть картоплю, білки
- змастіть майонезом
- присипте жовтками.
Смачного!
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