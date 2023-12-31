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До свята залишилося зовсім мало часу, а стіл ще не готовий? Пропонуємо три швидкі салати до Нового року

31 грудня, 2023 неділя
16:00
рецепти новорічний стіл

Салати - найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Рецепти салатів удосконалюються, з'являються нові, або доповнені старі . Готуйте салати за нашими рецептами, імпровізуйте, додавайте в рецепт салату щось нове, незвичне й оригінальне

Салат зі шпротами, рисом та зеленим горошком

рецепт СалатУ зі шпротами

Інгредієнти:

  • шпроти – 1 банка
  • яйця курячі (варені) – 4 штуки
  • огірки (мариновані) – 3-4 штуки
  • рис (відварний) – 1 склянка
  • зелений горошок – 1/2 банки
  • майонез – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  • поріжте яйця, шпроти та огірки на шматочки приблизно однакового розміру
  • перекладіть все в салатник
  • додайте відварений рис, зелений горошок
  • заправте салат майонезом 
  • обережно перемішайте
  • подавайте салат у салатниці або викладіть на тарілку за допомогою кільця сервіровки.

Салат з червоною рибою, яйцями, ананасом та зеленим горошком

Інгредієнти:

  • червона риба (слабосолона) – 300 г
  • червона ікра – 1 ст.л.
  • яйця курячі (варені) – 4 штуки
  • ананас – 200 г
  • зелений горошок – 1 банка
  • майонез – 3 ст.
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  • наріжте кубиками червону рибу, ананаси та очищені яйця
  • зелений горошок відкиньте на друшляк і промийте
  • змішайте рибу, горошок, ананаси та яйця
  • додайте сіль, майонез 
  • перемішайте
  • викладіть салат на тарілку 
  • прикрасьте червоною ікрою.

Салат Мімоза з перепелиними яйцями

Інгредієнти:

  • рибні консерви (у олії) – 1 банка
  • перепелині яйця (варені) – 6 штук
  • картопля (відварена) – 3 штуки
  • морква (варена) – 200 г
  • цибуля ріпчаста – 1 штука
  • сіль за смаком
  • майонез – 4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  • рибні консерви викладіть на тарілку 
  • розімніть вилкою
  • яйця очистіть від шкаралупи
  • відокремте білки від жовтків 
  • натріть на тертці
  • цибулю очистіть від лушпиння 
  • дрібно наріжте
  • картоплю, моркву очистіть від шкірки 
  • натріть на великій тертці
  • зберіть шарами салат у глибокій піалі
  • спочатку викладіть половину картоплі
  • додайте сіль 
  • далі консерви
  • викладіть шарами цибулю, майонез, моркву 
  • знову посоліть
  • поступово розподіліть картоплю, білки
  • змастіть майонезом 
  • присипте жовтками.

Смачного!

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