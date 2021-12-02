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Три тарифні зони: "Нова пошта" змінить вартість доставки
Компанія з доставки “Нова пошта” оновлює тарифи з 2022 року. Вартість розраховуватимуть в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Так, з 2022 року вартість доставки розраховуватимуть за трьома тарифними зонами:
- по місту та його передмістю;
- між містами України;
- з/в селище міського типу чи село.
Крім цього, ціна на доставку документів буде фіксованою і становитиме 40 грн.
На перший квартал 2022 року продовжиться акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 грн, а також післяплату без комісії.
Якщо покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром, з 2022 року вартість зворонтьої доставки складе 15 грн за посилку вагою до 30 кг.
Надоданок, компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра за будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 грн, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація розраховуватиметься як за вантаж.
Компанія зазначила, що нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2022 року.
- Нагадаємо, 19 жовтня “Нова пошта” встановила єдиний тариф на доставку у поштомат в розмірі 35 грн до кінця року.
- З 9 листопада компанія почала встановлювати поштомати у під’їздах будинків.
- “Нова пошта” заявила, з наступного року планує налагодити безпілотну доставку посилок між містами-мільйонниками.
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