Три тарифні зони: "Нова пошта" змінить вартість доставки

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".



Так, з 2022 року вартість доставки розраховуватимуть за трьома тарифними зонами:

по місту та його передмістю;

між містами України;

з/в селище міського типу чи село.

Нагадаємо, 19 жовтня “Нова пошта” встановила єдиний тариф на доставку у поштомат в розмірі 35 грн до кінця року.

З 9 листопада компанія почала встановлювати поштомати у під’їздах будинків.

“Нова пошта” заявила, з наступного року планує налагодити безпілотну доставку посилок між містами-мільйонниками.

Також при доставці в межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька - до 2 кг (коштуватиме 40 грн), середня - до 10 кг та велика - до 30 кг (коштуватиме 80 грн).Крім цього, ціна на доставку документів буде фіксованою і становитиме 40 грн.На перший квартал 2022 року продовжиться акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 грн, а також післяплату без комісії.Якщо покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром, з 2022 року вартість зворонтьої доставки складе 15 грн за посилку вагою до 30 кг.Надоданок, компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра за будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 грн, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація розраховуватиметься як за вантаж.Компанія зазначила, що нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2022 року.