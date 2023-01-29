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OPINION

Три завдання влади, які були актуальні ще вчора

Борислав Береза
29 січня, 2023 неділя
08:07
Погляд Борислав Береза

Програма повернення біженців, план початкового відновлення України, реабілітація та соціалізація тих, хто повернувся з війни

Мене попросили запропонувати, що насамперед треба зробити владі після війни. Але я вирішив написати три основні напрямки, якими влада мала зайнятися ще вчора, щоб сьогодні підготувати базу для роботи після війни. Отже, за пунктами, але широкими мазками й не занурюючись у кожен зокрема.

1. Необхідно виписати програму повернення біженців в Україну та програму їх мотивації. Прописати задоволення базових запитів — житло, робота, харчування, а також освіта для дітей та медобслуговування. Прописати як і коштом чого це робитиметься, а також за який час. Прописати методику комунікацій з нашими біженцями, їхню адвокацію і внаслідок чого не губляться їхні зв'язки з Україною внаслідок тривалих військових дій, та якорення біженців у країнах, які їх прийняли.

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Необхідно виписати програму повернення біженців до України та програму їх мотивації

2. Прийшов час виписати план початкового відновлення України з указанням регіонів та локацій, які відновлюватимуться насамперед. Адже зрозуміло, що всі зруйновані міста відновлювати не буде можливості. Прописати навколо яких підприємств будуть створюватись житло, бо забезпечення роботою буде першочергово. Необхідно визначитися з концепцією подальшого вектора розвитку держави і які ресурси будуть потрібними для цього — від людського ресурсу до фінансового та технологічного. А для всього цього будуть потрібні люди, повернення яких має забезпечити пункт №1.

Вже зрозуміло, що всі зруйновані міста не буде відновлювати можливості

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3. Вже сьогодні необхідно виписати програму реабілітації та соціалізації тих, хто повернувся з війни. Як і коштом чого буде забезпечено психологічну, соціальну та фінансову допомогу? Потрібно прописати забезпечення роботою більшості людей і робити це на підставі пункту 2, про який я писав вище. Так само вже сьогодні треба думати, що робити з величезною кількістю зброї, яка після війни опиниться у приватній власності та яка форма легалізації цієї зброї можлива. Окремо прописати права, пільги та гарантії тих, хто повернувся з війни, а також тих, хто загинув. І час спростити систему отримання УБД. Тому що комісія, яка працює зараз, працюватиме так само і далі, то вона розгляне перші 10% років через 15, що подали документи.

Вже сьогодні треба думати, що робити з величезною кількістю зброї, яка після війни опиниться у приватній власності

Як бачите, ці три пункти взаємопов'язані, але ними потрібно займатися навіть не сьогодні, а ще вчора. Тому що після війни треба буде не витрачати час на виписування програм, а реалізовувати їх. І це завдання щонайменше. Дивно, що держструктури цим не займаються, не проводять дослідження і не тестують рішення. Мабуть, сьогодні не до таких дрібниць. Але я, принаймні, запропонував, що треба робити. І лише від керівництва держави залежить, буде воно це робити, чи цим доведеться займатися новою владою після війни.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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