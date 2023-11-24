“Це диверсія”, - генерал Кривонос про дії української влади перед повномасштабним вторгненням

Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в етері телеканалу "Еспресо".

"Проблема в тих політиках, які ще 21 лютого (2022 року - ред.) казали, що не бачать загрози і не потрібно щось робити. Мовляв, "розбирайте аварійні рюкзаки", які люди готували до війни", - зазначив він.

Уряд Шмигаля лише зараз почав говорити про фортифікацію, коли росіяни вже фортифікували південь. Кривонос вважає, що це якраз показує рівень сприйняття і професійності тих, хто керує українським народом.

"Їм про це вже говорили багато фахівців, це найбільше дратує. Ми втрачаємо безцінні кадри, найкращих хлопців і дуже часто тому, що своєчасно не були непідготовлені позиції для наших бійців", - зазначив генерал.

Маючи всі дані зарубіжних розвідок, влада не віддавала наказ робити окопи, які допомогли б захистити наші території. Зокрема, питання в тому, чому це не було зроблено на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині, додав він.

"На питання чому, з моєї точки зору мають проводитись слідчі дії. Вони зараз проводяться, але чомусь питання виникають тільки до військових. В політичного керівництва країни чомусь не питають. Тому ця перевірка вибіркова, мовляв, у всьому винні військові", - підкреслив Кривонос.