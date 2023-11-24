“Це диверсія”, - генерал Кривонос про дії української влади перед повномасштабним вторгненням
Знаючи, що буде велика навала, влада нічого не зробила аби підготувати територію, економіку і народ для відбиття відкритої агресії РФ. Це можна назвати тільки словом "диверсія"
Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в етері телеканалу "Еспресо".
"Проблема в тих політиках, які ще 21 лютого (2022 року - ред.) казали, що не бачать загрози і не потрібно щось робити. Мовляв, "розбирайте аварійні рюкзаки", які люди готували до війни", - зазначив він.
Уряд Шмигаля лише зараз почав говорити про фортифікацію, коли росіяни вже фортифікували південь. Кривонос вважає, що це якраз показує рівень сприйняття і професійності тих, хто керує українським народом.
"Їм про це вже говорили багато фахівців, це найбільше дратує. Ми втрачаємо безцінні кадри, найкращих хлопців і дуже часто тому, що своєчасно не були непідготовлені позиції для наших бійців", - зазначив генерал.
Маючи всі дані зарубіжних розвідок, влада не віддавала наказ робити окопи, які допомогли б захистити наші території. Зокрема, питання в тому, чому це не було зроблено на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині, додав він.
"На питання чому, з моєї точки зору мають проводитись слідчі дії. Вони зараз проводяться, але чомусь питання виникають тільки до військових. В політичного керівництва країни чомусь не питають. Тому ця перевірка вибіркова, мовляв, у всьому винні військові", - підкреслив Кривонос.
- Зазначимо, при Міністерстві оборони створили Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблеми будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, які очолять цю групу.
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