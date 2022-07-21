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Це системний суперник. Очільниця МЗС Німеччини розповіла про стратегію щодо Китаю

21 липня, 2022 четвер
22:57
Світ

Стратегія ФРН щодо Китаю не є ізольованою німецькою стратегією

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю DW.

"Наша стратегія щодо Китаю не є ізольованою німецькою стратегією. Адже ми є інтегрованим внутрішнім ринком, тому розробляємо її у координації з нашими європейськими партнерами, з Єврокомісією, яка також ясно дала зрозуміти, що Китай для нас — це не лише конкурент у деяких економічних питаннях, а й партнер у боротьбі з кліматичною кризою, а також — системний суперник", - сказала дипломатка.

Виходячи з цього, каже Анналена Бербок, "ми маємо чітко дати зрозуміти, що ніхто не може нас шантажувати, як це було щодо нашої залежності від Росії. Це основа нашої нової стратегії щодо Китаю: спільно працювати там, де це можливо, але при цьому мати суверенну європейську стратегію заради незалежності в критичній інфраструктурі, особливо в рамках нашої зовнішньої політики".

Вона визнала велику залученість німецьких автомобільних компаній до роботи на китайському ринку. "У цьому питанні не можна все ділити на чорне та біле. Китай також дуже залежить від Європи, тому що їхній експорт на європейський ринок теж дуже високий. Це не вулиця з одностороннім рухом, і ви не повинні зменшувати нашу значущість", - вважає Бербок.

"Я думаю, що для нас, європейців це проблема з минулого, коли ми думали, що маємо мовчати, тому що ми залежимо від інших. Ні, ми маємо відстоювати свої цінності", - підсумувала очільниця німецького МЗС.

  • 13 липня Анналена Бербок пояснила, чому переговори з РФ неможливі.
  • 2 квітня Бербок заявила, що поки в Україні тривають бомбардування, розмови Путіна про мирні переговори не варто сприймати серйозно

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