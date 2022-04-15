Зірка фільму "Високий блондин у чорному черевику" звернувся особисто до Путіна, засуджуючи його війну в Україні, яка стала "масовим вбивством", "варварством". Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.



"Пане президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також добре знаю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів. Це просто жахливо", - сказав П'єр Рішар.



Культовий актор сказав, що постійно стежить за новинами з України і буквально в шоці від кадрів із численними вбитими людьми та зруйнованими містами.



Кажучи про українців Рішар заявив: "Я високо ціную їхню сміливість і дух протистояння, їхню самовідданність. Я ними захоплююсь. Ось що я хотів сказати вам. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якнайшвидше".