"Це варварство, масові вбивства". П'єр Рішар звернувся до Путіна через війну в Україні. Відео
Знаменитий французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, в якому засудив російську війну в Україні
Зірка фільму "Високий блондин у чорному черевику" звернувся особисто до Путіна, засуджуючи його війну в Україні, яка стала "масовим вбивством", "варварством". Відеозвернення опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєму YouTube-каналі.
"Пане президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також добре знаю її народ, який я також люблю. І мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів. Це просто жахливо", - сказав П'єр Рішар.
Культовий актор сказав, що постійно стежить за новинами з України і буквально в шоці від кадрів із численними вбитими людьми та зруйнованими містами.
Кажучи про українців Рішар заявив: "Я високо ціную їхню сміливість і дух протистояння, їхню самовідданність. Я ними захоплююсь. Ось що я хотів сказати вам. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якнайшвидше".
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