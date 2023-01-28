Цей день в історії: армія УНР заволоділа середмістям Одеси, Верховна Рада затвердила державний прапор України

Про це нагадує історичний проєкт Ukrainian Military Honour.

"28 січня 1918 року почалося відкрите протистояння в Одесі між адміністрацією УНР та заколотниками, підбурюваними агентами московської комуни. На той час її війська вже оволоділи Харковом, Катеринославом (тепер Дніпро), Олександрівськом (тепер Запоріжжя), Полтавою та Черніговом і підступали до Києва", - зазначається у матеріалі.

В ніч на 28 січня заколотники взяли під свій контроль приміщення всіх урядових установ Одеси й заблокували юнкерське училище на Італійському бульварі, в якому містилася Одеська гайдамацька бригада Армії УНР.

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"Вранці гайдамаки поставили заколотникам ультиматум до кінця доби повернути всі зайняті приміщення адміністрації УНР, а оскільки ті умов ультиматуму не виконали, то 29 січня зранку гайдамаки пішли в наступ. Бої тривали два дні, 29 і 30 січня, зі змінним успіхом. 30 січня гайдамаки зламали оборону заколотників по Великій Арнаутській вулиці й погнали їх до порту по вулиці Полтавської перемоги. Проте їх зупинив вогонь кораблів Чорноморського флоту, що перейшли на бік заколотників", - йдеться у повідомленні про одеські події кінця січня 1918-го.

Вогонь вівся по житлових кварталах міста. При цьому частина одеситів вважала, що "в цьому винні саме гайдамаки".

"Тож під тиском міської думи українці припинили бої, щоб уникнути кровопролиття серед мирних жителів. Так УНР втратила контроль і над Одесою", - наголошує Ukrainian Military Honour.

Окрім того, саме 28 січня, але вже 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про Державний прапор України", розповідає офіційний ТГ-канал українського парламенту.

"Затвердити Державним прапором України національний прапор, яким є прямокутне полотнище, що складається із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, зі співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3", - йшлося у документі.

Остаточно офіційний статус прапора було затверджено статтею 20 Конституції України.

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