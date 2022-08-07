Цей день в історії: народження Пантелеймона Куліша, закон Сталіна "про п'ять колосків", вторгнення РФ в Чечню та Грузію
7 серпня 1819 року в містечку Вороніж, неподалік від Шостки на Сумщині, народився видатний український мовознавець, фольклорист та письменник Пантелеймон Олександрович Куліш
Про це нагадує проєкт History Ukraine.
Також він був народознавцем, філософом й істориком.
Найбільшими доробками Куліша були перший український історичний роман "Чорна рада" й авторський переклад Біблії, що у ХІХ столітті був першою подібною працею.
Над перекладанням Святого Письма Пантелеймон Куліш працював спільно з Іваном Нечуєм-Левицьким, а завершив розпочате ними Іван Пулюй.
Окрім того, теж 7 серпня, але вже 1932 року, Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів СРСР прийняли закон "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності", відповідно до якого розкрадання колгоспного майна каралося позбавленням волі на строк понад 10 років або розстрілом. Власноруч написаний Йосифом Сталіним на хвилі боротьби з крадіжками "кооперативного і колгоспного майна", що нібито спричинили "хлібозаготівельну кризу", цей законодавчий акт в народі зажив сумної слави закону "про п'ять колосків", розповідає український освітній проєкт JNSM.
"Саме закон про "5 колосків" в поєднанні з постановою Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні від 1 січня 1933 року дозволив вилучити у селян не тільки зерно, але й всю їжу, ставши одним з механізмів організованого Сталіним терору голодом", - зазначає видання.
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Загалом саме за "законом про 5 колосків" протягом 1932-39 років було засуджено 183 тисяч осіб.
1936 року особисто наближений до Сталіна генеральний прокурор СРСР Андрій Вишинський підняв питання порушення законності при винесенні вироків за "законом про 5 колосків" і зрештою винні у "перегинах" загинули під час "Великого терору".
Сам закон був чинним до 1947 року.
Також цього дня, 7 серпня, сучасна Росія починала дві загарбницькі війни на Кавказі - в 2008-му - Серпневу (вона ж Восьмиденна) проти суверенної Грузії та в 1999-му - Другу Чеченську проти Чеченської Республіки Ічкерія.
За три роки до цього вторгнення у Чечню, тобто у серпні 1996-го, армія Ічкерії успішно повернула контроль над столицею країни, місто Грозний, після чого було підписано Хасавюртівські домовленості.
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