Цей день в історії: народження Пантелеймона Куліша, закон Сталіна "про п'ять колосків", вторгнення РФ в Чечню та Грузію

Про це нагадує проєкт History Ukraine.

Також він був народознавцем, філософом й істориком.

Найбільшими доробками Куліша були перший український історичний роман "Чорна рада" й авторський переклад Біблії, що у ХІХ столітті був першою подібною працею.

Над перекладанням Святого Письма Пантелеймон Куліш працював спільно з Іваном Нечуєм-Левицьким, а завершив розпочате ними Іван Пулюй.

Окрім того, теж 7 серпня, але вже 1932 року, Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів СРСР прийняли закон "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власності", відповідно до якого розкрадання колгоспного майна каралося позбавленням волі на строк понад 10 років або розстрілом. Власноруч написаний Йосифом Сталіним на хвилі боротьби з крадіжками "кооперативного і колгоспного майна", що нібито спричинили "хлібозаготівельну кризу", цей законодавчий акт в народі зажив сумної слави закону "про п'ять колосків", розповідає український освітній проєкт JNSM.

"Саме закон про "5 колосків" в поєднанні з постановою Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні від 1 січня 1933 року дозволив вилучити у селян не тільки зерно, але й всю їжу, ставши одним з механізмів організованого Сталіним терору голодом", - зазначає видання.

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Загалом саме за "законом про 5 колосків" протягом 1932-39 років було засуджено 183 тисяч осіб.

1936 року особисто наближений до Сталіна генеральний прокурор СРСР Андрій Вишинський підняв питання порушення законності при винесенні вироків за "законом про 5 колосків" і зрештою винні у "перегинах" загинули під час "Великого терору".

Сам закон був чинним до 1947 року.

Також цього дня, 7 серпня, сучасна Росія починала дві загарбницькі війни на Кавказі - в 2008-му - Серпневу (вона ж Восьмиденна) проти суверенної Грузії та в 1999-му - Другу Чеченську проти Чеченської Республіки Ічкерія.

За три роки до цього вторгнення у Чечню, тобто у серпні 1996-го, армія Ічкерії успішно повернула контроль над столицею країни, місто Грозний, після чого було підписано Хасавюртівські домовленості.

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