Цей день в історії: останнього російського царя Миколу II розстріляли разом з родиною
В ніч з 16 на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі більшовики стратили колишнього імператора Миколу ІІ разом із сім'єю — царицею, п'ятьма дітьми і чотирма наближеними особами. Страта поклала край існуванню монархічної династії Романових, що правила Росією понад 300 років
Про це розповідає український історичний проєкт JNSM.
За розпорядженням Тимчасового уряду з 22 березня 1917 року Микола II після зречення від престолу утримувався зі своїми близькими під домашнім арештом у заміській резиденції в Царському селі поблизу Санкт-Петербурга, а 14 серпня всі вони були вислані в Тобольськ, куди прибули через три дні під виглядом "Японської місії Червоного Хреста" разом із десятком обслуги, яка добровільно висловила бажання супроводжувати колишнього монарха.
Восени 17-го до внаслідок перевороту до влади в Росії прийшли більшовики. Від ідеї відкритого судового процесу над монархом вони відмовилися. Родина Романових лишалася у Єкатеринбурзі, де ті зупинилися дорогою з Тобольська до Москви. Там, у Москві, попередньо й мав відбутися такий суд.
Місцем проживання Романових більшовики обрали будинок, конфіскований в єкатеринбурзького інженера Миколи Іпат'єва. Виходити на вулицю царській сім'ї заборонялося. Поруч постійно знаходилася озброєна охорона.
Під час наступу на Єкатеринбург війська білогвардійців та чехо-словаків царську родину вирішено було розстріляти.
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Стратою командував чекіст Янкель Юровський.
"За його розпорядженням у ніч на 17 липня 1918 року імператорській родині і обслузі було наказано спуститись у підвальне приміщення, куди прибув Юровський із розстрільною командою і зачитав рішення УралРади (комуністичної структури "Уральська рада робітничих, селянських та солдатських депутатів" - ред.), після чого почалась хаотична стрілянина, від якої загинув імператор, його дружина, двоє слуг та кухар. Поранений царевич Олексій, його сестри, покоївка і лікар були дострілені й добиті багнетами", - зазначається у статті на сайті JNSM.
Ранком того ж дня Юровський повідомив у Москву, що Миколу II страчено, а його сім'я евакуйована, а ввечері відправив очільнику російського уряду Якову Свердлову шифрограму:
"Все сімейство спіткала та ж доля, що і главу. Офіційно сім'я загине при евакуації".
Тіла всіх убитих були вивезено у занедбану копальню поблизу Єкатеринбурга, роздягнено й скинуто в залиту водою 15-метрову шахту, яку закидали гранатами.
Але таким чином знищити тіла не вдалося і у ніч на 19 липня їх було вирішено перепоховати в іншому місці. Однак дорогою вантажівка з тілами Романових застрягла і вони були скинуті у кілька викопаних ям й для певності залиті сірчаною кислотою. Цього ж дня про страту Миколи Романова було повідомлено в газетах "Ізвєстія" і "Правда".
Інші важливі події 17 липня:
1849 - народилася українська поетеса Олена Пчілка, мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова,
1945 - у передмісті Берліну почалась конференція керівників урядів Великої Британії, СРСР і США, на якій було затверджено програму післявоєнного устрою переможеної Німеччини — денацифікацію, демілітаризацію, демократизацію та її поділ на чотири зони окупації, а також знищення німецьких монополій й виплату репарацій.
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