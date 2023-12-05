"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні

Результати оприлюднено на сайті Міносвіти.

У межах дослідження відбувається оцінювання грамотності 15-річних учнів у таких освітніх галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни.

Також дослідження визначає ступінь опановування підлітками здатності застосовувати власні знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

У дослідженні взяли участь підлітки з 18 регіонів України, що пов’язано з безпековою ситуацією в країні.

У циклі PISA 2022 року математика була провідною галуззю дослідження. В українських учнів найнижчий рівень освітніх втрат серед усіх досліджуваних галузей.

Найвищі результати в циклі 2022 року українські учні отримали з природничо-наукових дисциплін.

У читанні українські учні показали результат на 38 балів нижчий, якщо порівняти з дослідженням 2018 року.

"Загалом найбільше падіння результатів у циклі PISA-2022 — саме в галузі читання. І цей феномен потребує додаткового вивчення, зважаючи на складні обставини, у яких наше учнівство змушене навчатися впродовж останніх років", - зазначили у МОН.

Результати України є кращими, ніж у Молдові, Грузії та Болгарії, але гіршими, ніж у Польщі, Словаччині та Естонії.

Фото: mon.gov.ua

Зазначається, що учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків із великих міст у читанні майже на п’ять років, у природничо-наукових дисциплінах — на чотири, а з математики — на понад чотири з половиною роки навчання.

Хлопці в основному демонструють кращі знання з математики, а дівчата – з читання, вказують у МОН. Водночас у природничо-науковій галузі різниці майже немає.

У порівнянні з референтними країнами в Україні учні витрачають на домашні завдання з математики найбільше часу: кожен третій — щодня годину чи більше.

Реакція міністра Оксена Лісового

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий на презентації заявив, що цифри невтішні, але передбачувані з огляду на пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.

"Цифри для нас невтішні, але цілком передбачувані, враховуючи ті умови, в яких ми перебували, в яких перебували наші діти й наша освіта. Є й позитив – це сам факт проведення, адже ми чи не єдина країна, яка проводила таке дослідження під час повномасштабної війни на своїй території. Це про нашу із вами впертість, стійкість упевненість в тому, що ми побудуємо нашу державу демократичною, успішною. Це про наші із вами цінності, про те, що людина для нас – головне і найважливіше", - цитує міністра Укрінформ.