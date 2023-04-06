Цифровізація системи освіти сприятиме її постійному розвитку, - заступник голови Держслужби якості освіти Юрійчук
Заступник голови Держслужби якості освіти України з питань цифровізації Іван Юрійчук зазначив, що рецептом розв'язання проблем у системі освіти є цифровізація навчальних процесів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Українська система освіти постала перед викликами. Повномасштабне вторгнення РФ стало тригером, який призвів до багатьох змін. Ми маємо мільйони переміщених людей, у тому числі сотні тисяч дітей за кордоном. Після перемоги ми будуватимемо нову Україну, і ми будемо конкурувати в європейському просторі та на світових ринках. Ми будемо конкурувати в усіх сферах життя. Освіта є стратегічним питанням. Війна і пандемія мають серйозний вплив на результати навчання, ці фактори вплинули на якість освіти. По-перше, діти переміщувалися й не мали доступу до закладів освіти. По-друге, війна спричинила складні наслідки щодо морально-психологічного стану всіх учасників освітнього процесу. По-третє, матеріально-технічне забезпечення освіти", - зауважив Юрійчук.
Заступник голови Держслужби якості освіти України з питань цифровізації також додав, що рецептом розв'язання проблем у системі освіти є цифровізація навчальних процесів.
"Ми маємо великі втрати у навчальному часі. Рецептом для розв'язання проблем є цифровізація процесів, які без шкоди для якості можливо завести у систему освіти. Ми запропонували онлайн інструмент - цифрове рішення. Також цифровізація освіти дозволить збирати дані в національному масштабі не тільки під час вступних іспитів, але й на проміжних етапах. Щорічний аналіз дозволить постійно розвиватися. Цифровізація системи освіти сприятиме її постійному розвитку", - підкреслив Юрійчук.
- Нагадаємо, заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері Еспресо ствердила, що діти з окупованих територій і зон активних бойових дій можуть вступати до вишів за квотою, без складання НМТ.
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