Ціль Путіна інкорпорувати Україну, приблизно так, як Білорусь, - екснардеп Стецьків

Про це він заявив у програмі "Борковський і Валевська" на каналі Еспресо.TV.



"Коли президент публічно говорить, що хоче прямих розмов з Путіним, то це є свідчення, що за 2,5 роки каденції він не зрозумів ні природи, ні справжніх причин російсько-української війни. Путін не хоче з ним говорити, Путін хоче говорити з Байденом про Україну. З Зеленським Путін буде говорити за одних умов, коли це буде розмова про капітуляцію. На сьогодні виглядає, що ціль Путіна інкорпорувати Україну, приблизно так, як Білорусь", - сказав екснардеп.



Стецьків вважає, що президент Володимир Зеленський дає хибні пріоритети суспільству, ЗСУ та міжнародним партнерам.



"Не треба говорити неправду, де він почув, що на Заході хтось зрозумів, що без прямих перемовин нічого не буде. Тут є проблеми з адекватністю розуміння ситуації. Це є не просто приниження, бо йому не Путін, а Пєсков відповідає", - підсумував політик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.