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Цілі Путін в Україні зазнали невдачі, Росія буде ще більше принижена, - представник конгресу США

26 липня, 2022 вiвторок
05:47
Світ Конгрес США

Цілі президента Російської Федерації Володимира Путіна в Україні зазнали невдачі. Країна зазнає поразки, якщо продовжуватиме війну на українській території

Про це заявив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі, передає "Голос Америки".

Як відомо, група американських законодавців від Республіканської і Демократичної партій відвідала Україну 23 липня, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, провела зустріч з депутатами Верховної Ради, а також відвідала Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.

Двопартійну делегацію очолив член Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт. У поїздці взяли участь співголова українського кокуса Майк Куіглі, конгресмен Майкл Уолтц, конгресвумен Елісса Слоткін і конгресвумен Майкі Шеріл.

Куіглі зазначив, що в ході візиту до Києва відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Сполучені Штати і конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.

"Моє послання президенту Росії Путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - наголосив він.

Делегація палати представників конгресу США відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським 23 липня.

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Україна
Росія
Володимир Путін
війна з Росією
США
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