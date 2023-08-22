Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті "Ціна - величезна, але свобода - не безкоштовна. У нас немає іншого виходу", - командир роти 47 ОМБр Олександр Ширшин. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
Ексклюзив

"Ціна - величезна, але свобода - не безкоштовна. У нас немає іншого виходу", - командир роти 47 ОМБр Олександр Ширшин. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"

Христина Парубій
22 серпня, 2023 вiвторок
19:29
Статті Олександр Ширшин

Олександр – командир роти 47 окремої механізованої бригади ЗСУ. У військо потрапив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще за місяць до російської атаки він підписав контракт у резерв і вранці 24 лютого був у частині

Перші бойові виїзди Олександра Ширшина були на півдні, на Херсонському напрямку. У райони Снігурівки, а потім у Трудолюбівки. Втім, за словами Олександра, перший бойовий досвід отримав згодом - на сході України. Воював на різних напрямках. З побратимами обороняв і Золоте на Луганщині. Тоді з ним трапився випадок, коли дивом залишився живим. У машину прилетіло два танкові снаряди. Олександр зазнав поранення, пройшов реабілітацію та знову повернувся у військо. Став відомий завдяки фото з окопу із книгою Тімоті Снайдера. Світлину історик опублікував у соціальних мережах.

Олександр Ширшина

Фото: Міноборони України

 

Чому Ви вирішили піти воювати під час повномасштабної війни. Чому для Вас було важливо вирушити у військо? 

За кілька місяців до повномасштабної війни я вирішив для себе, що піду у військо. Я допускав, що така ситуація можлива і усвідомлював, що нам потрібно буде кинути багато зусиль. Розумів, що війна буде в більших масштабах і участь кожного необхідна. Відповідно я усвідомлював свою відповідальність перед рідними, близькими та країною загалом.

Олександр Ширшина

Фото: архів Олександра Ширшина

 

Як Ви думаєте, що ця війна означає загалом для розвитку України й зокрема звільнення від російського ярма? 

Ще американський історик  Чарльз Тіллі колись казав, що війни творять державу. Воно так є. Ніколи не було в історії такого періоду, коли б люди не воювали. Війна дуже часто приводила до певних змін. В певних випадках ці зміни були негативні, а в інших сприяли активному розвитку. Відповідно для нас це, крім того, що звільнення від російського ярма, боротьба за свободу, але й те, що повинно призвести до певних змін і я дуже сподіваюся, мрію, що ці зміни будуть позитивні в усіх сферах. Ми не можемо продовжувати жити так, як жили до цього. Після цієї війни в нас мали б відбуватися добрі зміни.

Олександр Ширшина

Фото: архів Олександра Ширшина

 

Читайте також: Олександр Ширшин – дивом вижив після влучання в машину двох танкових снарядів

Що Ви скажете про реакцію українців на війну? 

Реакція українців на війну дуже різна. І ми можемо побачити на початках, як було об'єднання на рівні громадян. Всі включилися в роботу. На даному етапі в нас є негативні показники. Все більше людей втомлюються від війни, менше хочуть йти у військкомати й готові ризикувати своїм життям і захищати. Це насправді не дуже добре. Так само ми можемо побачити певні зміни в сприйнятті самої Росії в сприйнятті російських продуктів. Сприйняття різне, це дуже складне, широке питання. Є позитивні та негативні частини. 

Понад рік триває повномасштабна війна. Якою ціною ми звільняємо території?

Ціну ми платимо дуже велику. Крім того, що ми втрачаємо багато життів, люди платять своїм здоров'ям. Ми можемо підійти до цього питання суто зі статистичної точки зору. І порахувати кількість. Вона не мала. Кожна втрата, кожне життя — велика ціна, яку платимо за нашу свободу. Крім того, що гинуть військові, які захищають землю, які включилися таким чином в роботу також гинуть цивільні та діти. В перспективі ми можемо мати проблеми в демографічній ситуації. Тому ціна — величезна, але свобода — не безплатна. В нас немає іншого виходу. Маємо продовжувати та цю свободу вибороти, що б вона нам не коштувала. Я не розглядаю іншого варіанту. 

Якою б Ви хотіли бачити Україну після перемоги?

Олександр Ширшина

Фото: архів Олександра Ширшина

 

Я хочу бачити Україну країною щасливих людей. Коли зустрічаєш людину і бачиш щастя та радість в її очах, а не пригнічення та сум. Я думаю, що це першочергове. Також хотів би бачити відповідальних громадян, які б, розуміючи сплачену ціну за все, що відбулося, стоятимуть за свою країну, щоб в Україні відбувалися необхідні зміни, яким не байдуже. Громадян, які цінують свою країну, а не знецінюють те, що в нас є. Навіть порівнюючи досвід інших країн. Ми маємо мати певну гордість за свою країну і націю. Це те, що мало б відбутися. Точно має бути розвиток політичної, соціальної, медичної сфер. Абсолютного кожного напрямку. Ми маємо вийти на новий рівень. Я дуже мрію і хочу бачити зміни у військовій частині, тобто зміну в армії, ЗСУ, з новими підходами, з відповідним ставленням до людей, до особового складу з відповідним ставленням до процесів і всього решта. Ми маємо стати країною, якою будуть захоплюватися і пишатися інші. 

Довідково. Матеріал створено в межах спецпроєкту  "Україна: Ціна Свободи", який виходить на всіх платформах Еспресо і присвячений Дню Незалежності. В спецпроєкті ми аналізуємо різні аспекти шляху України, від проголошення Незалежності до сьогодення, роздивляємось майбутні перспективи та сценарії розвитку після перемоги, показуємо обличчя незалежної України та розповідаємо про ціну, яку доводиться платити нашій країні за свободу та незалежність.
Читайте також:
Росія, РФ, Москва, безпілотник, ПВО
22 серпня, 2023 вiвторок
Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто
ЗСУ
21 серпня, 2023 понедiлок
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.48
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
20:25
Олександр Караваєв, Гаррі Кейн та Анатолій Трубін (зліва - направо)
Ребров змінив склад збірної України перед матчами з Англією та Італією
20:22
Ексклюзив
Треба вимагати від держави вкладатися в цю війну й думати про наступні кроки, – Люба Шипович
20:17
український паспорт
Дослідження: понад 88% опитаних українців пишаються своїм громадянством, 69% вважають розпад СРСР позитивною подією
20:16
Володимир Зеленський
Захист зернових маршрутів та відбудова Одеси: Зеленський розповів про результати зустрічей у Греції
20:05
ТОС-1А
ЗСУ уразили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк", — Генштаб
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Чому Трампові не варто жартувати
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
19:47
кримський міст
Росія затоплює пороми заради захисту Кримського мосту, - ГУР
19:42
Анджей Дуда Президент Польщі
Процес відбувається: президент Польщі підтвердив переміщення ядерної зброї з РФ до Білорусі
19:39
Оновлено
Сергій Суровікін
Путін звільнив Суровікіна з посади командувача повітряно-космічними силами РФ, - російські ЗМІ
19:19
школа
Як навчатимуться школяри у Києві: дати канікул, атестації та компенсаторних занять
19:08
Ексклюзив
Росія атакувала Запоріжжя
У Запорізькій міськраді повідомили, що за минулу добу росіяни 96 разів обстріляли область
19:01
УБД
В Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій
18:40
Херсонщина
РФ обстріляла Миколаївку на Херсонщині, постраждав мирний житель
18:38
Ексклюзив
Shahed-136
Якщо російські дрони полетять роями по 20 "шахедів" одночасно, наша ППО не впорається, – Люба Шипович
18:30
Тото Кутуньйо
Помер італійський співак Тото Кутуньйо
18:12
На фото: боєприпаси
"Українська Бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мінометних пострілів з двома країнами НАТО
18:09
РФ замінувала в Україні територію, розміром як Західна Німеччина: ми допоможемо її очистити, - Бербок
18:03
OPINION
Юрій Богданов
Про мотиви західних політиків в українській війні
18:02
Прекурсори на 50 млн грн і зброя: на Київщині викрили групу наркоділків
18:00
Оскар
В Україні стартував відбір фільмів для номінування на премію "Оскар"
17:43
кава, кофеїн
Кофеїн може знижувати жирову масу тіла та запобігати розвитку діабету - дослідження
17:42
тарифи
Шмигаль розповів, що буде з тарифами для населення в новому опалювальному сезоні
17:35
Обманула 500 родин: на Миколаївщині затримали шахрайку, яка обіцяла знайти інформацію про полонених
17:34
Скандал на форумі ветеранів: представницю опозиції Ірину Никорак, що займається питаннями військових та ветеранів, не пустили в залу
17:26
Оновлено
На фото: обшуки
В Україні провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК
17:22
Далекобійні ракети SCALP
Україна отримала першу партію ракет SCALP, надалі вони надходитимуть у "непоганому ритмі", - посол у Франції
17:09
арешт кайданки
Окупанти на Донеччині "засудили" полоненого азовця до 20 років ув'язнення
17:08
Іранський безпілотник "Мохаджер-6"
Літає до 24 годин: Іран представив удосконалену версію ударного дрона Mohajer-10
17:08
Очільник МОН Оксен Лісовий
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
16:56
Чернігів
На Чернігівщині тимчасово заборонили проводити масові заходи
16:54
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україна захищає себе в рамках міжнародного права, - Бербок про удари дронів по об'єктах у РФ
16:51
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16 у Данії
16:43
Хорватія
Хорватія надасть Україні пакет військової допомоги на 30€ млн
16:32
Ексклюзив
Ту-22М3
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
16:32
ветеран
Резніков: кожен українець, бачачи ветерана, має розуміти, що ця людина виграла для нього час
16:28
пакт "Молотова-Ріббентропа"
У річницю підписання пакту Молотова - Ріббентропа в ЄС нагадали Путіну про історію та обіцяли підтримку України
16:20
РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими
16:12
Андрій Юсов
З лікарями від нейтральних країн: Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими
16:02
Ексклюзив
Люба Шипович
"Роту ударних БПЛА створили, завдання дали, а засобів для роботи не дали": волонтерка про проблеми закупівель для військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV