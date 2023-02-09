В російських телестудіях триває істерика в очікуванні НАТОвської зброї. Російські пропагандисти шукають, як дати зрозуміти Заходу, що то вже зовсім червоні-червоні лінії. І що з тим робити.

Традиційні рецепти, щоб вдарити по центрах ухвалення рішень, як виявилося, не працюють. Депутат Гурульов спалив всіх і розказав, що ракет зараз виробляється у РФ не достатньо, щоб ефективно обійти українську ППО, яку, як відомо кожній Симоньян, знищили ще рік назад. Зараз ледь не головне завдання для російського ВПК — різко збільшити випуск всіх типів ракет. Але, схоже, сильно відстають від графіка.

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І саме через те, що в конвенційній зброї росіяни переконливо програють, тому ці дикі розмови про застосування тактичної ядерної зброї. Від безнадьоги. Тому до криків про успіхи РФ на фронтах ставтеся з подвійним скепсисом. Там рапорти обганяють реальні дії. А фейки вже такі топорні, — турецька газета з посиланням на Моссад (о, боги!) - що навіть Соловйов їх переповідає не піднімаючи очі від підлоги.

Саме через те, що в конвенційній зброї росіяни переконливо програють, тому ці дикі розмови про застосування тактичної ядерної зброї. Від безнадьоги

Є нетрадиційні рецепти. Типу, розсипати цвяхи в космосі — це маячня від їх віцеспікера держдуми, щоб ви розуміли. Інший нетрадиційний рецепт, озброїти терористів по всьому світу. І це говориться прямо на федеральних телеканалах.

Головний висновок з усього побаченого: вся кремлівська обслуга дуже чекає, що скаже Путін у зверненні до Федерального зібрання. Бо дуже їм страшно. Дуже сподіваються, що там він вже так налякає США, що то буде щось таке безсумнівне і промовисте. Але водночас ніхто особливо не вірить, що США поставляться до того серйозно. Тому жодне ток-шоу не обходиться без того, щоб хтось поміркував на тему, яка ж може бути поразка РФ.

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Вся кремлівська обслуга дуже чекає, що скаже Путін у зверненні до Федерального зібрання. Бо дуже їм страшно

Маємо щура, який потроху почувається загнаним в глухий кут. Тому кидатимуть на війну все і всіх кого зможуть. Якщо все те знищимо і достойно переживемо — далі буде простіше.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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