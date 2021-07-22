Twitter тестує функцію дизлайків у соцмережі

Про це повідомили на сторінці технічної підтримки Twitter, передає Hromadske.

Опція з’явилася в додатку Twitter у користувачів iOS. У коментарях до допису в них замість уподобайок з’явилися стрілочки вгору і вниз, якими можна позначити реакцію.

Twitter уточнює, що "лайки" відображатимуться, а от "дизлайки" показуватися іншим користувачам не будуть