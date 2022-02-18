Twitter зробив безкоштовною функцію закріплення вхідних повідомлень

Про це повідомляє Digital Trends.

"Twitter для iOS, Android та веб-версії тепер дає змогу закріплювати до шести повідомлень у верхній частині папки "Вхідні". До цього часу ця функція була доступна лише для користувачів Twitter Blue, які повинні сплачувати щомісячну плату в розмірі $3", - йдеться у повідомленні.



Видання передає, що закріпити повідомлення можна так: "просто торкніться кнопки повідомлень у нижньому правому куті дисплея, виберіть повідомлення, яке хочете закріпити, проведіть пальцем праворуч і торкніться шпильки, що з'явиться. Потім воно чарівним чином переміститься вгору вашої папки "Вхідні" в розділі "закріплені бесіди", щоб ви могли легко знайти його пізніше".

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