Twitter зробив безкоштовною функцію закріплення вхідних повідомлень
Twitter зробив доступною для всіх функцію, користуватися якою раніше могли лише передплатники Twitter Blue, - закріплення повідомлень в особистих листуваннях
Про це повідомляє Digital Trends.
"Twitter для iOS, Android та веб-версії тепер дає змогу закріплювати до шести повідомлень у верхній частині папки "Вхідні". До цього часу ця функція була доступна лише для користувачів Twitter Blue, які повинні сплачувати щомісячну плату в розмірі $3", - йдеться у повідомленні.
Видання передає, що закріпити повідомлення можна так: "просто торкніться кнопки повідомлень у нижньому правому куті дисплея, виберіть повідомлення, яке хочете закріпити, проведіть пальцем праворуч і торкніться шпильки, що з'явиться. Потім воно чарівним чином переміститься вгору вашої папки "Вхідні" в розділі "закріплені бесіди", щоб ви могли легко знайти його пізніше".
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