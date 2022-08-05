У 18 країнах Євросоюзу лікують 1000 українських пацієнтів

Про це повідомили в Єврокомісії.

"Окрім доставки ліків та медичного обладнання в Україну через наш Механізм цивільного захисту, ми також координуємо медичну евакуацію. 1000 українських пацієнтів переведені до лікарень 18 країн Європи. Я хочу подякувати всім країнам, які вітають українських пацієнтів у цей критичний час", - заявив єврокомісар із кризового управління Янез Ленарчич.

Відомо, що українських пацієнтів перевезли до 18 країн: Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі та Чехії.

Європейський комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес додала, що ЄС разом з українською владою шукає способи повернути пацієнтів додому після закінчення лікування, якщо вони вирішать це зробити.

"Ця рятівна робота триватиме, як і непохитне зобов’язання ЄС підтримувати Україну", - сказала вона.

4 червня на офіційному сайті представництва ЄС в Україні повідомили, що до лікарень ЄС було переведено 500 українських пацієнтів. Основними країнами призначення поки що були Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія та Швеція.

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