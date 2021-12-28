Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт У 2014 році змогли москалям дати по рилу, - президент СК "Дніпро-1" відгукнувся про Росію і українських футболістів, які грають в агресора

У 2014 році змогли москалям дати по рилу, - президент СК "Дніпро-1" відгукнувся про Росію і українських футболістів, які грають в агресора

28 грудня, 2021 вiвторок
19:10
Спорт Юрій Береза

Президент спортивного клубу "Дніпро-1" Юрій Береза висловився, що дуже негативно ставиться до Росії

Про це повідомляє fanday.net.

За словами Берези, Росія пропала для нього після 2014 року.

"У 2014 році змогли ж москалям дати по рилу, що вони досі не можуть відійти, всі маневри роблять біля нашого кордону. Але розуміють, що якщо полізуть, стануть добривом на нашій землі. Росія розв'язала проти нас війну. Ці д******и, напевно, ще живуть в СРСР. Особисто для мене, Росія пропала після 2014 року. Українські гравці в Росії? Вони їдуть в країну, яка вкрала у нас Крим і почала війну на Донбасі і знаходять тисячі виправдань: "спорт поза політикою", "мені сім'ю годувати треба", - сказав Юрій Береза.

СК "Дніпро-1" першу половину сезону закінчив на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ з 40 набраними балами в активі. 

Юрій Береза - український військовий, підприємець та політик. На початку бойових дій на Донбасі командував добровільчим полком спеціального призначення "Дніпро-1". Народний депутат України VIII скликання. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
трансфери
війна з Росією
Дніпро-1
Юрій Береза
Читайте також:
Наталка Діденко
27 грудня, 2021 понедiлок
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
Євген Хитров
28 грудня, 2021 вiвторок
Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри
25 грудня, 2021 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про "реванш морозу"
Київ
-6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.53
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
20:15
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав призначити зустріч представників НАТО і РФ щодо України на січень
20:15
Ексклюзив
Кушнірук
Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст
19:49
військові
У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
19:45
Олександр Гогілашвілі
ДБР порушило два кримінальних провадження проти ексзаступника Монастирського Гогілашвілі
19:29
Поліція
Зв'язали, забрали речі та непритомного залишили в лісосмузі під Києвом: таксиста і його друга підозрюють у вбивстві лікаря з Рівненщини
19:21
Ірина Фриз
СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці – Ірина Фріз
19:21
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка розгромив "Уотфорд" в АПЛ
19:15
"Еспресо. Вибір читачів 2021": підлітки завершують голосування за улюблену книгу
19:04
Герман Галущенко
Міністр енергетики Галущенко: з початку опалювального сезону в Україну доставили понад 1 млн тонн вугілля
18:55
Михайло Мудрик
Клуб АПЛ запропонував 15 млн євро за 20-річного українця зі "Шахтаря"
18:55
В Одесі чоловік з ножем напав на журналістів, які викрили його на продажі піротехніки дітям
18:48
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Можливо лише за дзвінком з ОП": нардеп Осадчук заявив, що частина фракції "Голос" пішла на співпрацю з владою Зеленського
18:28
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
У Грузії громадяни старше 50 років отримуватимуть виплати за щеплення проти COVID-19
18:15
Тоні Беллью
Паршивець! Він вивів мене з себе, - ексчемпіон світу пригадав, як не хотів битись з Усиком
18:10
"Еспресо. Вибір читачів 2021": діти завершують голосування за улюблену книгу
18:09
Денісова
Денісова підписала меморандум з протидії торгівлі людьми
18:07
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Заява Кадирова щодо України - це інформаційно-психологічна операція, - політолог Магда
18:05
закриття "Міжнародного меморіалу"
"Спроба придушити свободу слова та стерти історію": США та Велика Британія відреагували на ліквідацію "Меморіалу" в РФ
18:03
Журналісти показали розміщення російських військових баз на окупованому Донбасі: карта
17:47
сепар ООС
Окупанти обстріляли із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Катеринівки
17:39
Netflix
Netflix відповів на лист Мінкульту щодо зображення українки в серіалі "Емілі в Парижі"
17:38
ЄС
ЄС виділить Україні €5 млн на вдосконалення підходів щодо ядерної безпеки
17:30
хліб
Пекарі попередили про перебої з хлібом: Кабмін знизить для них ціни на газ
17:29
Артем Довбик (в центрі)
Цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро: у СК "Дніпро-1" назвали ціну за героя Євро-2020 Довбика
17:26
карантин
Волинська та Запорізька області перейдуть у "жовту" зону карантину з 30 грудня
17:14
Тисяча Зеленського
Рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців
17:12
РНБО
Засідання РНБО перенесли на 30 грудня
17:03
росія танк
Росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку, - розвідка
17:02
Ексклюзив
Зоя Ярош
Суспільство хоче чути, як ми будемо захищатися, а не звинувачення одне одного, - депутатка Київради про реакцію Резнікова на створення в столиці штабу тероборони
17:02
Олександр Лукашенко
Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021"
16:54
Ферран Торрес
"Барселона" оголосила про трансфер одноклубника Зінченка за 55 млн євро
16:41
Розкрадали запчастини до військової бронетехніки: на Хмельниччині СБУ заблокувала діяльність злочинної групи
16:33
Андрій Шевченко
Документальний фільм "Національна команда" вийде в прокат до 30-річчя першого офіційного матчу збірної України з футболу
16:30
Фукусіма
Уряд Японії розробив план скидання забрудненої води з Фукусіми
16:30
очищення вулиць від снігу
Снігом накрило 14 областей України: майже 1400 одиниць спецтехніки чистять дороги
16:07
У Києві запрацювала послуга передплаченого паркування
16:02
Феодосія порт
Окупаційна влада Криму заявила про передачу Керченського й Феодосійського портів у федеральну власність РФ
16:01
польовий госпіталь
Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2, - Резніков
15:52
Львівській науковій бібліотеці передали раритетний стародрук, який намагалися вивезти до Польщі
15:50
шахтарі
Кабмін виділив додаткові 300 млн грн на зарплати шахтарям
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV