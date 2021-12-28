У 2014 році змогли москалям дати по рилу, - президент СК "Дніпро-1" відгукнувся про Росію і українських футболістів, які грають в агресора

Про це повідомляє fanday.net.



За словами Берези, Росія пропала для нього після 2014 року.



"У 2014 році змогли ж москалям дати по рилу, що вони досі не можуть відійти, всі маневри роблять біля нашого кордону. Але розуміють, що якщо полізуть, стануть добривом на нашій землі. Росія розв'язала проти нас війну. Ці д******и, напевно, ще живуть в СРСР. Особисто для мене, Росія пропала після 2014 року. Українські гравці в Росії? Вони їдуть в країну, яка вкрала у нас Крим і почала війну на Донбасі і знаходять тисячі виправдань: "спорт поза політикою", "мені сім'ю годувати треба", - сказав Юрій Береза.



СК "Дніпро-1" першу половину сезону закінчив на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ з 40 набраними балами в активі.



Юрій Береза - український військовий, підприємець та політик. На початку бойових дій на Донбасі командував добровільчим полком спеціального призначення "Дніпро-1". Народний депутат України VIII скликання.

28 грудня президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза заявив, що вимагає за свого форварда Артема Довбика більше ніж 10 млн євро.