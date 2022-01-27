У 2021 році соцслужби зафіксували понад 284 тис. звернень про вчинення домашнього насильства

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.



Так, найбільше звернень про насильство в сім’ї надходило від жінок - 233 210. Стосовно цього чоловіки зверталися до соцслужб 45 677 разів, а від дітей надійшло 5 334 звернення.



Минулоріч найбільшу кількість звернень зафіксували в Києві - 36 114. На другому місці Дніпропетровська область із 24 174 зверненнями, а на третьому Львівська - там про домашнє насильство повідомляли 21 198 разів. Після них йдуть Запорізька (16 588) та Волинська (15 843) області.



У соцслужбі додали, що станом на 1 січня 2022 року в Україні є 46 притулків для людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі - рік тому таких притулків було 33. Проте їх досі немає в Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, у Оболонському районі Києва з'явилася служба допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.