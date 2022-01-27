У 2021 році соцслужби зафіксували понад 284 тис. звернень про вчинення домашнього насильства
У 2021 році органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували понад 284 тис. звернень про вчинення домашнього насильства
Про це повідомляє hromadske з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.
Так, найбільше звернень про насильство в сім’ї надходило від жінок - 233 210. Стосовно цього чоловіки зверталися до соцслужб 45 677 разів, а від дітей надійшло 5 334 звернення.
Минулоріч найбільшу кількість звернень зафіксували в Києві - 36 114. На другому місці Дніпропетровська область із 24 174 зверненнями, а на третьому Львівська - там про домашнє насильство повідомляли 21 198 разів. Після них йдуть Запорізька (16 588) та Волинська (15 843) області.
У соцслужбі додали, що станом на 1 січня 2022 року в Україні є 46 притулків для людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі - рік тому таких притулків було 33. Проте їх досі немає в Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.
- Нагадаємо, у Оболонському районі Києва з'явилася служба допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.
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