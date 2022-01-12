У 2022 році Український культурний фонд має намір спрямувати на гранти 588 млн грн

Про це заявила провідна фахівчиня УКФ Наталія Керницька, передає Укрінформ.



"На 2022 рік запитувана сума бюджету на грантові програми - це 588 мільйонів. У нас є різні програми: "Культура без бар'єрів", "Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії", "Інноваційний культурний продукт", "Культурна спадщина", "Ґранд-подія", "Культура. Регіони" тощо", - розповіла вона.



За словами Наталії Керницької, програма "Культура. Регіони" має на меті підтримку культурного розмаїття та збільшення важливості культури для українців завдяки виробництву конкурентного регіонального продукту, розвитку локальних культур та ідентичностей. Програма має шість ЛОТів.



У 2022 році запрацювала нова програма "Культурна спадщина", котра має сприяти збереженню, захисту та популяризації культурних спадщини та цінностей, а також національної пам'яті українського народу. Вона містить три ЛОТи: "Диджиталізація", "Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини", "Музейна столиця України 2023".



Фахівчиня УКФ додала, що грантова програма "Культура без бар'єрів" покликана боротися з викликами, пов'язаних із проблемами для різних маломобільних груп щодо можливості повноцінного, безбар'єрного доступу до культури, освіти, зайнятості.



Усі грантові програми оприлюднені на сайті УКФ.



Заявку на програму "Культура без бар'єрів" можна надіслати до 17 січня 2022 року.



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