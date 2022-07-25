У 2025 році Росія остаточно втратить енергоринок ЄС, - експерт

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"В попередніх планах, які були оголошені Єврокомісією, було визначено 2026 рік як кінцевий рік, впродовж якого будуть постачання енергоносіїв з РФ. Тоді ж профільні експерти казали про можливе припинення поставок ще у 2025 році", - зазначив він.

На його думку, ЄС та Росія припинять взаємодію у енергосфері в 2025 році.

"РФ позбавляє себе в повному обсязі всього енергетичного експорту в держави-члени ЄС і це буде, напевно, не 2030 рік, про який згадував Путін, кажучи про те, коли ринок ЄС буде остаточно втрачений для Росії. Скоріш за все, це буде 2025 рік - саме в цьому році будуть припинені зовсім постачання будь-яких енергетичних товарів і технологій з Росії до ЄС", - підсумував Рябцев.